Tim Westwood, dj accusato di aver fatto ses*o con 14enne e di abusi/ “È un predatore”

Un’altra bufera nel Regno Unito su Tim Westwood, accusato da una donna di aver avuto diversi rapporti sessuali con lei da quando aveva 14 anni. Si tratta di una delle tante donne che si sono fatte avanti dopo che BBC News e Guardian hanno aperto un’indagine per le denunce di cattiva condotta e abusi relativa al periodo 1990-2020. Ad aprile, infatti, diverse donne hanno accusato Westwood di comportamenti sessuali «predatori e indesiderati», riferendo episodi avvenuti tra il 1992 e il 2017. Inoltre, lo hanno anche accusato di aver abusato della sua posizione nell’industria musicale. BBC News e il Guardian hanno approfondito le storie di dieci donne che si sono fatte avanti dopo le prime rivelazioni.

Alcune di loro hanno raccontato di aver incontrato il dj quando avevano meno di 18 anni. Ad esempio, una racconta che aveva 14 anni quando ha avuto rapporti sessuali con il dj, un’altra afferma di averne avuti 16. Entrambe le donne sostengono che le loro relazioni hanno avuto effetti anche sulla loro salute mentale. Le testimonianze sono confluite in un documentario che solleva molte preoccupazioni sul comportamento avuto dal 64enne nel corso di tre decenni. Tim Westwood, che all’inizio della bufera aveva respinto le accuse, ora non commenta. Ma dopo le prime rivelazioni si è dimesso dal suo programma radiofonico.

TIM WESTWOOD, NUOVE ACCUSE DI ABUSI SESSUALI

La più giovane all’epoca dei fatti sostiene di aver tentato il suicidio per quanto accaduto con Tim Westwood. «Non ho mai dato il consenso, ma non ho mai detto di no, quindi ho semplicemente accettato», ha ammesso la donna che poi ha troncato i rapporti con il dj quando aveva 16 anni, quindi due anni dopo il primo rapporto sessuale. Ora afferma di ritenere di essere stata «adescata» e definisce Westwood come un «predatore». Un’altra donna, che aveva 16 anni quando ha avuto il primo rapporto sessuale con il dj, ha raccontato di essere stata isolata da amici e famiglia, di essere caduta poi in depressione e di aver tentato il suicidio.

«Era piuttosto dispotico sotto molti punti di vista. Avevo un telefono di casa e lui pretendeva di avere la password, così spesso ascoltava i miei messaggi», ha spiegato alla BBC. Altre due donne minori di 18 anni all’epoca dei fatti si sono fatte avanti. Ne aveva 13 o 14 quando incontrò il dj, a cui chiese di firmarle la maglietta, ma lui le afferrò il seno. «All’epoca non l’ho vista necessariamente come una violazione», ma ora è arrabbiata per quanto accaduto, essendo consapevole di cosa sia successo. Sono stati raccolti episodi di abusi negli anni, anche fino al 2019, quando Tim Westwood aveva 60 anni.











