Time is up è una commedia romantica con una coppia amata dai giovanissimi, Bella Thorne e Benjamin Mascolo che all'epoca del film erano fidanzati nella vita

Time is up, film su Rai 2 diretto da Elisa Amoruso

Domenica 16 novembre 2025, in seconda serata su Rai 2 alle ore 23.10, andrà in onda una pellicola del 2021 diretta dalla regista Elisa Amoruso: i più attenti ritroveranno nei protagonisti due celebrities che hanno fatto sospirare i fan.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo, del duo italiano Benji e Fede, sono i due attori principali di questo melò tardo-adolescenziale che vede tra gli interpreti principali anche Sebastiano Pigazzi, Linda Zampaglione, Giulio Brizzi e Giampiero Giudica.

Quello che non so di te, Rai 2/ Trama e cast della commedia romantica con Rose Reid, oggi 16 novembre 2025

Time is up è un film girato in lingua inglese e italiana, di produzione italiana (Rai Cinema assieme alla Leone Film Group e Lotus Production). Le musiche sono di Vincenzo Adelini insieme a Emanuele Frusi, il montaggio di Irene Vecchio, la fotografia di Martina Cocchio.

La trama del film Time is up: gli opposti che si attraggono

I due protagonisti di Time is up sono Vivien e Roy, che si possono considerare uno l’opposto dell’altra. Vivien è una studentessa impegnata che crede che lo studio sia l’unico obiettivo, proviene da una famiglia benestante e conduce una vita tranquilla; Roy è un giovane tormentato che si porta dietro tanti traumi e vive in una roulotte.

Giorgio e Leonardo, chi sono figli Giovanni Allevi: anche loro musicisti?/ "La famiglia è il mio rifugio"

Vivien lo conosce a Roma, quando viaggia nella capitale per fare una sorpresa al suo ragazzo, Steve, in squadra con Roy. Non appena Vivien conosce il ragazzo se ne innamora, viene affascinata dalla sua aria tormentata e dalla profonda sensibilità che nasconde dietro l’aria da duro.

Dopo aver trascorso una bellissima giornata d’amore, Vivien torna in albergo e scopre il fidanzato a letto con il suo allenatore; tramortita, accusa Roy di saperlo e di non averglielo detto, quindi viene investita da un’auto ed entra in coma.

La giovane sarà trasportata negli USA e, dopo una delicatissima operazione chirurgica, perderà la memoria: quando Roy, che l’ha raggiunta, le mostrerà uno scatto d’amore a Roma, lei ritroverà i ricordi, lascerà Steve e potrà finalmente vivere la sua storia con il giovane italiano.

Amleto è mio fratello, Rai 2/ Trama e cast del film con attori diversamente abili, oggi 16 novembre 2025