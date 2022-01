Timetrip avventura nell’era vichinga/ Su Italia 1 un film per tutta la famiglia

Timetrip avventura nell’era vichinga, film di Italia 1 diretto da Mogens Hagedorn

Timetrip avventura nell’era vichinga è il film che andrà in onda oggi, martedì 4 gennaio 2022, su Italia 1 dalle 16.10 per allietare il pomeriggio di tutta la famiglia. La pellicola del 2009 è genere fantastico avventuroso, il titolo originale è Vølvens forbandelse.

La regia è di Mogens Hagedorn, prima di diventare regista è stato un editore. Oltre ad aver diretto diverse pellicole, è stato anche montatore di differenti lungometraggi come The one and only e Clash of Egos. Come regista va ricordato per aver diretto le serie tv danesi Park Road. Until Death do Us Apart e Anna Pihl. Nel cast fa parte l’attore Jonas Wandschneider noto per aver interpretato Vikaren e Klassefesten. Clara Maria Bahamondes è la protagonista femminile, nata nel 1996 è famosa per: A Vicking Saga: Son of Thor Krummerne Sa er det jul igen. Ulteriori interpreti del film sono: Puk Scharbau e Jakob Cedergren.

Timetrip avventura nell’era vichinga, la trama del film: un inventore un po’ particolare

Timetrip avventura nell’era vichinga racconta la storia di due scolari giudiziosi e attenti che all’improvviso vedono la loro vita turbata dall’arrivo del fisico Benedict. L’uomo è un inventore un po’ particolare che è riuscito grazie alla sua conoscenza a realizzare una macchina del tempo e invita i due fratelli a provarla. Ad un tratto Valdemar e Sille si prestano all’esperimento e si ritrovano catapultati nell’anno 932, in Danimarca nel periodo invernale, dove cominceranno a fare conoscenza con la popolazione del posto. Durante la loro escursione incontrano Benedict e sorpresi scoprono che l’uomo a causa di un sortilegio è destinato a vivere in eterno. All’inizio l’uomo è felice di poter vivere per sempre, ma con il tempo si accorge che non è tanto positivo per la mancanza di affetto, amicizie e amore: la strega lo ha condannato a un’esistenza da solo. I due giovani affronteranno molti imprevisti per aiutare Benedict a realizzare il suo sogno, sciogliere la maledizione e permettergli una vita normale come ogni comune mortale. Riusciranno alla fine i due ragazzi e il fisico ad adattarsi alla vita dei vichinghi e fare ritorno nel loro secolo?

