Timo Weah/ Video, l’abbraccio con papà George negli spogliatoi: Usa agli ottavi

Timo Weah e la nazionale di calcio degli Usa strappano il pass per gli ottavi di finale del campionato del mondo di calcio in Qatar. Nella serata di ieri la selezione a stelle e strisce ha battuto i colleghi iraniani con il risultato di una rete a zero, gol di Pulisic, e ciò ha permesso alla squadra guidata dal commissario tecnico Gregg Berhalter di qualificarsi alla fase successiva del torneo. “È veramente importante aver superato il turno – le parole di Timo Weah al triplice fischio finale, intervistato dai giornalisti – siamo una squadra giovanissima, è stato davvero fantastico qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Il secondo tempo è stato complicato, ma abbiamo portato in campo tanta voglia di vincere”.

Timo Weah è stato protagonista di un’ottima prestazione nella sfida di ieri contro l’Iran, ed aveva anche trovato il gol in occasione del recupero del primo tempo: una rete davvero ammirevole che però è stata poco dopo annullata a seguito di un fuorigioco millimetrico.

TIMO WEAH, PAPA’ GEORGE UN TIFOSO D’ECCEZIONE

Timo Weah avrà modo di rifarsi nel prossimo match, la sfida fra gli Usa e la nazionale olandese, un impegno senza dubbio ostico per la compagine americana, anche se il Mondiale di calcio insegna che spesso e volentieri le sorprese sono dietro l’angolo.

Tra l’altro Weah “junior” avrà al suo fianco un tifoso d’eccezione, il papà George, ex Pallone d’Oro ed ex stella di Paris Saint Germain e Milan, che ha accompagnato il figlio in questo cammino. Ieri le telecamere della Fifa hanno immortalato l’ex rossonero sugli spalti mentre seguiva da vicino il figlio Timothy, e poi al termine dell’incontro mentre si dirigeva negli spogliatoi per abbracciare il proprio figlio e complimentarsi per il passaggio del turno e la vittoria preziosa. La partita fra Olanda e Usa si giocherà il prossimo sabato, 3 dicembre, alle ore 16:00.

