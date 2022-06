Timofej Andrijashenko, chi è il primo ballerino della Scala di Milano/ L’amore per Nicoletta Manni

Chi è Timofej Andrijashenko?

Timofej Andrijashenko, tra i protagonisti di Danza con me di Roberto Bolle, è un ballerino di origine lettone appartenente alla classe 1994, che con il suo fascino nordico ha conquistato il cuore di Nicoletta Manni, la prima ballerina della Scala di Milano. La coppia oltre ad avere una relazione solida, sono anche colleghi di lavoro. Nonostante la preparazione artistica di Timofej Andrijashenko non è paragonabile a quella di Nicoletta, gli vengono spesso affidati ruoli da protagonista. Il ballerino a nove anni ha iniziato a studiare danza presso “l’Accademia Nazionale Statale di Riga”. A quattordici anni vince una borsa di studio partecipando al “Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto” e decide di trasferirsi in Italia, precisamente a Genova dove sceglie come scuola il “Russian Ballet College”, è qui che perfeziona le sue tecniche da ballerino. Nel 2014 si trasferisce nella Capitale, ma vi soggiorna pochi mesi, giusto il tempo per coprire qualche ruolo da ballerino al “Teatro dell’Opera” per trasferirsi poi definitivamente a Milano dove viene preso nel corpo di ballo della Scala.

Timofej Andrijashenko, come ha conosciuto Nicoletta Manni?

Timofej Andrijashenko conosce Nicoletta Manni nel 2012, quando entrambi hanno partecipato al premio “Mab” presso il “Teatro Manzoni di Milano”. Poco dopo hanno cominciato a frequentarsi ed è sbocciato l’amore in momenti diversi. I due non festeggiano l’anniversario del loro fidanzamento perché ricordano due date differenti per quanto riguarda l’inizio della loro storia sentimentale. Gli amanti dell’opera già conoscono bene i due ballerini, ma alla maggior parte del pubblico italiano sono sconosciuti. Grazie al programma di Roberto Bolle, dove hanno preso parte, sono riusciti a incantare tutti con “l’Adagio dal grand pas de deux, atto II.” Inoltre la coppia su Raiplay è protagonista della serie documentario “Corpo di ballo”.

