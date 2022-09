Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni/ “Amore nato grazie a danza, ci sposeremo…”

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sono i primi ballerini al Teatro alla Scala di Milano, ma sono anche i protagonisti di una storia d’amore che ha commosso l’Italia intera. Questa estate, infatti, la coppia si è scambiata una promessa di matrimonio al termine di una spettacolare esibizione all’Arena di Verona, al termine di una performance già molto intensa ed emozionante. La romantica dichiarazione è arrivata a sorpresa al termine dello spettacolo Bolle & Friends a luglio di quest’anno. “Quest’estate è stata molto particolare – confessa Timofej Andrijashenko in un’intervista rilasciata a Tv2000 – quando appunto ho chiesto la mano di Nicoletta sul palcoscenico dell’Arena di Verona davanti tantissime persone”.

“Credo ci fossero 13mila persone quella sera” ha ricordato, cercando con lo sguardo la sua collega e compagna di vita, Nicoletta Manni. Quella sera, il pubblico aveva già provato l’emozione del loro passo a due di ‘Romeo e Giulietta’, per poi assistere a sorpresa alla romantica proposta. Un evento inatteso che lei subito non aveva compreso, come aveva raccontato alla stampa subito dopo, e dietro cui si è scoperto esserci lo zampino dello stesso Roberto Bolle. “Ci stiamo lavorando sul matrimonio, speriamo tra un annetto, ma chi lo sa” scherza Timofej Andrijashenko.

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, “non ci saremmo conosciuti senza la danza”

Intervistata da Tv2000, Nicoletta Manni spiega che “lavorare con la persona che amo è sicuramente un punto di forza”, rivelando che “noi da subito abbiamo trovato il nostro equilibrio e questo ha permesso che il nostro amore, la nostra unione nella vita potesse essere un punto di forza sulla scena, perché quello che proviamo quando danziamo insieme è qualcosa di vero, è qualcosa che ci viene totalmente naturale”, al punto che “basta uno sguardo per capire dove si sta sbagliando, cosa stiamo provando”. E riconosce di essere “veramente grata alla danza perché mi ha dato la mia passione, il mio lavoro, la mia vita ma anche l’amore”, una “combinazione di elementi” che “è qualcosa che non tutti hanno la fortuna di provare e io sono molto fortunata”.

Anche il suo compagno, Timofej Andrijashenko, ammette che “sicuramente nel nostro amore la danza ha avuto un ruolo fondamentale”, che ha permesso loro di conoscersi e incontrarsi “nella sala da ballo, quindi probabilmente se non ci fosse stata la danza nella nostra vita noi non ci saremmo mai conosciuti e non ci saremmo mai innamorati”.











