TIMOFEJ ANDRIJASHENKO, FIDANZATO NICOLETTA MANNI CHI È?/ “Da ragazzino ero ribelle”

Timofej Andrijashenko è stato in collegamento quest’oggi con il programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, in compagnia della fidanzata Nicoletta Manni. Il primo ballerino della Scala ha raccontato: “Siamo più o meno sei anni che siamo fidanzati, non abbiamo una data precisa”. Sul ‘portare il lavoro a casa’: “Abbiamo avuto un momento del genere, io stacco più facilmente, Ncoletta è più concentrata sul lavoro e difficilmente cambia la direzione dei suoi pensieri, quindi su questa cosa ci stiamo lavorando, fa parte di noi ed è importante staccare per avere una vita più sana”.

Sugli esordi nel mondo della danza Timofej Andrijashenko racconta: “Ho iniziato a ballare per caso, avevo 9 anni, facevo altro, karate, calcio andavo in giro con gli amici, ero in strada, ero molto indisciplinato e i miei genitori hanno pensato che mi servisse una secchiata di disciplina e sapevano bene che la danza classica è molto concentrata sulla disciplina, è tutto essere concentrati e rigorosi con se stessi, quindi da un giorno all’altro mi dissero che avrei iniziato a studiare danza classica presso l’accademia statale di Riga. La mia parte ribelle è sempre qua, sempre presente”. Sull’amore con Nicoletta Manni: “L’amore l’ho capito piano piano, mi sono accorto che volevo conoscerla sempre di più, prima l’ho conosciuto come partner e collega. Quando ci sposiamo? Ancora non lo sappiamo”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ospite speciale di Oggi è un altro giorno sarà Nicoletta Manni, la ballerina classe 1990, che potrebbe parlare della sua vita privata e della sua relazione, lunga ormai un decennio, con il ballerino russo Timofej Andrijashenko. I due si sono conosciuti nel 2012, al teatro Manzoni di Milano, per il premio Mab e da allora non si sono più lasciati tant’è che loro stessi rivelano che per loro non c’è nemmeno una data di un preciso anniversario. Ma chi è Timofej Andrijashenko? E’ lui il giovanissimo primo ballerino del Teatro alla Scala, il danzatore lettone, classe 1994, che in soli due anni ha ricevuto la ‘carica’ superando i suoi colleghi. Il ballerino ha iniziato a studiare danza all’età di soli nove anni presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga poi ha continuato la sua formazione in Italia e, in particolare, al Russian Ballet College di Genova, diretto da Irina Kashkova.

Nel 2009, a 14 anni, Timofej Andrijashenko prende parte al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto vincendo così una borsa di studio che gli consente di perfezionare i suoi studi di danza presso il Russian Ballet College di Genova, nel 2014 fa parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma e quello stesso anno viene promosso nel corpo di ballo del Teatro Alla Scala di Milano. E’ qui che ottiene i ruoli, tra gli altri, di Albrecht in Giselle, lo Schiavo in Ballo Excelsior, il Principe Désiré ne La Bella Addormentata, e non solo. Nel febbraio del 2018 è nominato Primo Ballerino del Teatro alla Scala. Oggi i due ballerini vivono e danzano insieme e lui stesso, in un’intervista a Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Nei balletti più interpretativi ogni emozione si moltiplica in maniera esponenziale. Siamo fortunati a condividere amore e lavoro. Ma il lavoro non entra mai nella vita privata e viceversa”.



