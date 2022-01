Timofej Andrijashenko fidanzato Nicoletta Manni/ Il primo ballerino della Scala

Nel giorno di Capodanno, come da tradizione andrà in onda su Rai 1 lo show di Roberto Bolle Danza con Me in cui il ballerino cerca di rendere la danza più fruibile costruendo anche momenti di intrattenimento con ospiti provenienti dal mondo del cinema, musica e televisione. Tra gli ospiti presenti in studio ci saranno molti ospiti internazionali e nazionali come Nicoletta Manni e il suo fidanzato Timofej Andrijashenko.

Timofej Andrijashenko è il primo ballerino russo del Teatro alla Scala ed è ritenuto da molti come uno dei ballerini più promettenti del panorama italiano, grazie anche alla sua giovane età, 27 anni. Famosa è anche la sua relazione sentimentale con la prima ballerina del Teatro alla Scala Nicoletta Manni. I due si sono conosciuti nel 2012 al Teatro Manzoni di Milano e non si sono mai lasciati.

Timofej Andrijashenko il ballerino internazionale più promettente

Timofej Andrijashenko ha iniziato la sua carriera da ballerino giovanissimo a 9 anni all’Accademia Nazionale Statale di Riga e successivamente si trasferisce in Italia per continuare la sua formazione al Russian Ballet College di Genova dove incontra la direttrice Irina Kashkova che crede fin da subito nelle potenzialità del ragazzo.

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni sono stati insieme i due ballerini protagonisti della docuserie “Corpo di Ballo” che racconta il dietro le quinte della compagnia del teatro milanese dopo la riapertura a seguito del primo lockdown e descrive il percorso fatto dal corpo di ballo per portare in scena Giselle, simbolo del balletto romantico

