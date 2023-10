Timofej Andrijashenko: “Ho faticato per conquistare Nicoletta Manni”/ Lei: “Ho avuto tanto timore perché…”

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko a BellaMà: “Ecco com’è nato il nostro amore”

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko hanno festeggiato i loro primi due mesi da marito e moglie a BellaMà. Lo scorso 10 agosto i due ballerini convolavano a nozze a Galatina, e alcuni di quei momenti vengono riproposti nel salotto di Pierluigi Diaco, che ripercorre con loro anche la nascita di questo amore.

È Timofej ad esordire, raccontando: “Ho faticato per corteggiarla. Ci siamo visti per la prima volta in un concorso di danza, eravamo rivali quindi non ci siamo parlati e salutati. Lei è arrivata prima e io secondo.” Nicoletta quindi spiega: “Io l’avevo visto per le prove dello spettacolo della sera e ricordo che sono rimasta molto colpita perché aveva un talento incredibile. Però mi sono soffermata sul lato artistico diciamo.”

Nicoletta Manni: “Timofej mi ha corteggiata al lungo perché avevo timore di…”

È proprio la prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano a chiarire il perché del lungo corteggiamento: “Lui mi ha dovuto corteggiare un po’, ma non perché non fossi interessata a lui ma perché l’ho dovuto capire col tempo. Non avrei mai immaginato di avere un compagno, un marito che facesse il mio stesso lavoro e con cui avessi a che fare ogni giorno.” Chiarisce dunque che: “Non mi era mai capitato prima di avere un flirt con un ballerino, lui è stato il primo. Il nostro rapporto è nato come partner al lavoro e c’è sempre stata una grande confidenza e complicità, per questo non volevo rovinarla. Ho avuto tanto timore poi però non ce l’ho fatta.” Timofej conclude raccontando di aver tenuto riservato il loro amore per i primi giorni, poi però era così palese il suo sentimento per Nicoletta che tutti se ne sono accorti.

