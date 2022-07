Timofej Andrijashenko, proposta di matrimonio a Nicoletta Manni/ Roberto Bolle…

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni: proposta di nozze all’Arena di Verona

Ha dell’eclatante l’epilogo dello spettacolo di danza Bolle and Friends, andato in scena ieri sera, 2o luglio 2022, sul palco dell’Arena di Verona. Al termine delle esibizioni, durante gli applausi finali, si è preso la scena il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che ha chiesto la mano alla compagna e collega Nicoletta Manni. Un colpo di scena sorprendente per la giovane étoile, anche lei prima ballerina alla Scala e con il quale collabora per lo spettacolo fortemente voluto da Roberto Bolle.

In ginocchio davanti alla sua Nicoletta con tanto di anello, Andrijashenko le ha rivolto la fatidica proposta di matrimonio ricevendo un “sì” sorpreso ed emozionato. Grandi applausi dal pubblico, che già li aveva ampiamente acclamati durante il romantico passo a due di Romeo e Giulietta da loro messo in scena.

Andrijashenko e la sorpresa sul palco: lo zampino di Roberto Bolle

Artefice di questa bellissima sorpresa è stato, anche e soprattutto, Roberto Bolle. L’étoile della danza ha infatti aiutato Timofej Andrijashenko nell’organizzazione della proposta di matrimonio, della quale erano a conoscenza anche i genitori della coppia, presenti all’Arena di Verona e che hanno assistito al romantico momento. Per Nicoletta Manni un sogno ad occhi aperti, ancora incredula per quanto accaduto, come riferito all’Ansa: “All’inizio non ho capito cosa stava succedendo. Mi sono girata, pensavo fosse venuto a prendermi per riportarmi al posto, poi ho visto che si è inginocchiato“.

Preziosa per lei la serata al fianco del compagno, in un passo a due così romantico: “Per me era già una serata speciale perché danzavamo il duetto di Romeo e Giulietta a Verona, all’Arena. Già così era qualcosa di unico. Poi ho scoperto che ero l’unica a non sapere“. Andrijashenko spiega invece come gli sia venuta in mente questa idea svelando che, sotto sotto, c’è stato lo zampino di Roberto Bolle: “Non pensavo a una proposta del genere, poi parlando con Roberto mi ha chiesto se volevo fare questa cosa all’Arena. All’inizio ho titubato poi mi sono detto che era un’occasione unica da prendere“.











