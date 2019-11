Timor Steffens Vs Alioscia/ Stop in puntata per il ballerino (Amici 19)

TIMOR STEFFENS CONTRO ALIOSCIA AD AMICI 19?

La questione Alioscia è sbarcata ad Amici 19 non solo nel daytime andato in onda in questi giorni ma anche nella puntata che vedremo oggi pomeriggio su Canale 5. Proprio nello speciale di oggi, secondo le anticipazioni che circolano sul web, sembra proprio che il ballerino toscano finirà di nuovo nel mirino per via della sua insicurezza e di quello che sta facendo nella scuola ormai da poco più di due settimane. Dopo aver provato anni ad entrare ad Amici, Alioscia si è trovato davanti un vero e proprio muro che lui stesso sembra aver messo davanti. Alioscia non è più il ragazzo loquace e sorridente che abbiamo conosciuto quando, ancora bambino, ha preso parte a Chi ha incastrato Peter Pan, adesso è taciturno, spesso triste e, sicuramente, senza energia almeno secondo quanto gli hanno detto Veronica Peparini prima e Timor Steffens dopo. Proprio con il maestro in settimana c’è stata un po’ di maretta ma non una lite vera e propria perché Alioscia, anche in quel caso, si è chiuso nel silenzio e non ha proferito parola.

ALIOSCIA RISCHIA DI USCIRE DA AMICI 19?

Alioscia non riesce ad essere musicale e ad uscire dal suo guscio, questo è quello che lamenta il professore di Amici 19 che in settimana lo ha affrontato, dopo aver visto un’esibizione, spronandolo a dare di più e venire fuori mangiando il palco e non subendolo ma dicendosi anche davvero molto deluso e lasciando intendere che non si sa come andrà a finire per lui. Proprio nella puntata di oggi pomeriggio l’argomento si ripresenterà quando la squadra di Nyv perderà lo scontro a squadre e toccherà ai ballerini andare in sfida. Tra loro c’è anche Alioscia ma Timor Steffens dice no ad una sfida per lui visto che ancora non è pronto per affrontarne una. Come reagirà Alioscia in puntata e subito dopo? Cosa diranno di lui gli altri insegnanti? Maria De Filippi ha già annunciato che due ragazzi dovranno lasciare la scuola prima di Natale e adesso più che mai Alioscia è a rischio.

