TIMOTHÈE CHALAMET E LILY-ROSE DEPP/ Insieme in The King e innamorati a Venezia 76

Innamorati ma separati: così Amica a proposito di Timothèe Chalamet e Lily-Rose Depp, ex (?) fidanzati protagonisti al Festival di Venezia 2019 per l’anteprima internazione di The King, film Netflix diretto da David Michod presentato fuori concorso. Un racconto epico anche se non senza difetti, con il volto di Call me by your name che veste i panni dell’Enrico V di William Shakespeare: «Ancora oggi ci sono persone nate in famiglie reali che godono di agi e ricchezze solo per il proprio lignaggio, ma il punto sta nell’umanità della persona e non nel suo stato sociale». La figlia di Johnny Depp, che veste i panni della principessa Catherine de Valois, ha invece parlato del ruolo della donna rispetto all’ambientazione del lungometraggio: «Stiamo parlando di un periodo in cui alle donne non veniva dato nessun potere e nessuna scelta sulla propria vita. Penso che il modo in cui il mio personaggio sfrutti il suo potere sia davvero un bel messaggio da inviare». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TIMOTHÉE CHALAMET E LILY-ROSE DEPP, PROTAGONISTI IN THE KING

Timothée Chalamet brilla sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2019. Alla mostra c’era grande attesa proprio l’attore 12enne, protagonista nel film “The King”, dove interpreta la parte del giovane re Enrico V, incoronato molto giovane. Con lui Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradise. Lei interpreta la moglie Catherine of Valois. L’attesa era legata al film e al gossip. I rumors sin da dicembre 2018 davano i due attori come coppia. Nel loro caso galeotto sarebbe stato il set. A fine dell’anno scorso erano stati visti insieme dalle parti di Central Park, poi al Mud Coffee nell’East Village a New York. Ne parlarono People ed E!News, che riportarono anche un bacio sotto la pioggia degno di una scena da commedia romantica con happy ending. Dopo quegli avvistamenti però non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Non ci sono state neppure occasioni in cui sono stati intravisti. US Weekly però sostiene che pochi giorni dopo Natale 2018 i due fossero insieme a Parigi.

TIMOTHÉE CHALAMET E LILY-ROSE DEPP STANNO ANCORA INSIEME? A VENEZIA 2019…

Il dubbio ora su Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp è che quell’amore sia sparito subito. Non si sa infatti nient’altro, inoltre sul red carpet di Venezia 2019 i due attori non hanno mostrato atteggiamenti da fidanzati. Anzi, sono sembrati a debita distanza. Niente mano nella mano, nessuno sguardo complice, niente vicinanza. C’è chi sostiene che possa essere una scelta precisa, quella di mantenere la privacy sulla loro vita privata. Nel passato dei due attori comunque ci sono altre relazioni: lui ha avuto una liason con Lourdes Leon, figlia di Madonna. Lei invece ha avuto una storia col modello francese Ash Stymest. Le fan di Timothée Chalamet da che parte stanno? Possono pensare che il loro beniamino sia tornato single. Intanto continuano a seguirlo in attesa di qualche movimento e novità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA