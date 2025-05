Timothée Chalamet è tra gli ospiti della 70esima edizione dei Premi David di Donatello, il Il più importante riconoscimento cinematografico italiano assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. Si tratta dell’equivalente per il cinema italiano del premio Oscar. Un’occasione davvero speciale ed importante per l’attore attrice che durante la lunga diretta sarà premiato con il Premio Davide Speciale. Una scelta che Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano ha commentato così: “le radici europee e l’educazione americana fanno di Timothée Chalamet uno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d’autore e star capace di generare tendenze e stili”.

Non solo, la Presidente e Direttrice Artistica del Premio David di Donatello ha aggiunto: “siamo felice di attribuirgli il David Speciale, che vuol essere il riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale. È importante per noi ricordare come la sua affermazione sulla scena mondiale sia avvenuta proprio grazie a un meraviglioso film italiano, Chiamami col tuo nome, di uno dei nostri registi più apprezzati a livello internazionale, Luca Guadagnino. Incroci indispensabili e assolutamente contemporanei di culture e di visioni, un connubio che il David di Donatello è lieto di celebrare”.

Timothée Chalamet torna al cinema nei panni di Bob Dylan

Un Premio David Speciale per Timothée Chalamet che è tornato nelle sale cinematografiche internazionali con “A Complete Unknown”, il film diretto da James Mangold che lo vede interpretare uno dei miti del musica mondiale: Bob Dylan. Un ruolo importante a cui l’attore americano ha lavorato a lungo cercando di conoscere il più possibile della vita di Bob Dylan. “Ho trascorso cinque anni e mezzo immergendomi nel mondo di Bob Dylan” – ha dichiarato l’attore alla stampa internazionale rivelando che si è anche recato a Duluth, un piccolo sobborgo minerario del Minnesota, che ha dato i natali al geniale Dylan.

Ma non finisce qui, visto che Chalamet ha anche studiato chitarra ed armonica proprio per entrare a pieno nei panni di Bob Dylan per catturare in pieno la sua assenza di artista. Sul nuovo film che lo vede protagonista al cinema ha aggiunto: “indaga sulla linea sottile tra bene e male e su come Dylan l’abbia navigata nella sua musica e nella sua vita”.