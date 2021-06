Timothy Castagne infortunio Europei 2020/ Video Testata con Kuzyaev: sangue sul volto

Non sono certamente nati sotto una buona stella questi Europei 2020, che hanno appena fatto registrare anche un brutto infortunio a Timothy Castagne, laterale ex Atalanta in forza al Leicester, protagonista di un duro scontro di gioco in occasione della partita tra il “suo” Belgio e la Russia, in corso di svolgimento a San Pietroburgo. Intorno al 25′ del primo tempo l’esterno si è reso protagonista di un “testa a testa” (nel vero senso dell’espressione) con il suo avversario Daler Kuzyaev e immediatamente l’arbitro si è reso conto della gravità della situazione, chiedendo l’immediato intervento dei sanitari.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Diretta gol: si riparte al Parken! Live score

D’altro canto, quando si verificano infortuni di questa natura, che coinvolgono due giocatori che si scontrano testa contro testa, il direttore di gara è tenuto da regolamento a bloccare immediatamente lo svolgimento dell’azione e a fare intervenire i medici, affinché possano prestare immediatamente i primi soccorsi ai calciatori infortunati. Così è stato nel caso dell’incidente occorso a Castagne e Kuzyaev, con il primo che sembra essere colui che ha riportato le conseguenze peggiori successivamente al violento impatto.

DIRETTA/ Belgio Russia (risultato finale 3-0): la chiude Lukaku, doppietta!

CASTAGNE FERITO AGLI EUROPEI: FERITA SUL VOLTO

Come dicevamo, Castagne ha avuto la peggio nello scontro con Kuzyaev, tanto da vedere trasformato il suo viso in una maschera di sangue. I medici del Belgio l’hanno aiutato a rialzarsi e gli hanno dato una borsa del ghiaccio da applicare sull’occhio destro, visibilmente gonfio e chiuso. Sul volto del giocatore de Leicester era presente anche una vistosa ferita: indispensabile il cambio, con l’ingresso sul terreno di gioco di Thomas Meunier, il quale, quasi per ironia della sorte, dopo pochi minuti è andato in gol, trovando la marcatura che ha consentito al Belgio di portarsi sopra di due reti sulla Russia. Danni anche per Kuzyaev, che non è riuscito a rimanere in campo dopo la testata e anche lui ha dovuto chiedere la sostituzione alla sua panchina.

LE PAGELLE DANIMARCA FINLANDIA/ I voti della partita, Europei 2020: Hojbjerg flop

Nasty collision between Timothy Castagne and Daler Kuzyaev. #EURO2020 pic.twitter.com/1Gh6sOVF8J — JP 🇲🇽🇺🇸♈ Snowchild ❄ (@JPHM_559) June 12, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA