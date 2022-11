Timperi asfalta Ilary Blasi: “Caciottara”/ “Trattenere orologi è cheesy”. E il web…

Ilary Blasi nel mirino di Tiberio Timperi: “Questione orologi è da caciottari”

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un argomento che tiene banco anche e soprattutto negli ambienti televisivi. Il conduttore Tiberio Timperi, ad esempio, nel commentare le ultimissime sull’ex coppia durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia, si è lasciato scappare un giudizio spietato sui protagonisti, adottando parole poco tenere soprattutto nei confronti di Ilary. “Possiamo dire una cosa? Trattenerci gli orologi è veramente cheesy, da caciottari”, ha detto riferendosi, evidentemente, alla conduttrice.

Un commento piuttosto duro e che non è passato inosservato al pubblico, specialmente per i termini utilizzati da Timperi. Il presentatore non è stato tenero nei confronti della soubrette e non sembra aver particolarmente apprezzato i risvolti di una separazione che è ormai diventata a tutti gli effetti mediatica.

Quando Ilary Blasi diede del ‘caciottaro’ a Fabrizio Corona

Così, dopo quanto accaduto nel corso di Uno Mattina in Famiglia, molti internauti hanno preso le “difese” di Ilary Blasi, ricordando a Timperi anche la questione delle borse e le scarpe, ancora nelle mani dell’ex marito. Scaramucce che hanno portato l’ex coppia in tribunale, dopo mesi tribolati, conditi da stoccate reciproche e provocazioni. In tanti, poi, hanno simpaticamente ricordato quando fu la Blasi ad usare il medesimo termine, ‘caciottaro’, nei confronti di Fabrizio Corona, in un epico scontro al Grande Fratello Vip che aveva fatto scalpore. Adesso è Ilary a doversi difendere dagli attacchi altrui, questa volta provenienti direttamente da un collega della tv.

