Tin Tan chi è?/ German Valdes: dai “Pachuco” al “dialetto calò” passando per Disney

Tin Tan viene ricordato e celebrato oggi da Google con uno dei suoi speciali Doodle. Sconosciuto ai più nel nostro paese, quelle due parole onomatopeiche che avete appena letto sono il soprannome di Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, attore ben noto in Messico ma anche negli Stati Uniti. Oggi il centroamericano avrebbe compiuto 104 anni, essendo nato nel lontano 19 settembre del 1915, e proseguendo le celebrazioni in un mese dedicato al patrimonio culturale ispanico (pochi giorni fa lo stesso Google aveva ricordato la leggenda della botanica, Ynes Mexia), si è appunto voluto ricordare questo istrionico personaggio originario di Città del Messico. Tin Tan non era solamente un attore, ma era anche un cantante e un grande comico, con una carriera trentennale che vanta più di 100 interpretazioni in altrettanti film, con l’aggiunta di ben undici dischi riprodotti: numeri che confermano la fama e la notorietà dello stesso Germán Valdes.

TIN TAN CHI È? GERMAN VALDES POLIEDRICO

Come ricorda Google, Tin Tan divenne famoso non soltanto per le sue doti recitative e canore, ma anche per aver reso famoso i Pachuco, la sottocultura dei Chicanos e dei messicano-americani, spesso associati a degli abiti sgargianti, quasi da gangster, e alla vita notturna. Inoltre, Germán Valdes divenne famoso anche per la sua parlata, il dialetto calò, comunemente utilizzato dai messicani che vivono lungo la frontiera con gli Stati Uniti, che altro non è se non una sorta di “spanglish”, ovvero, un mix fra l’inglese degli USA e lo spagnolo del centro America. La carriera di Tin Tan, che si svolse pressoché quasi tutta nello stato di Chihuahua, a Ciudad Juarez, nacque praticamente per caso: faceva lo spazzino presso la stazione radio XEJ, e un giorno, pensando che i microfoni fossero chiusi, iniziò ad imitare i vari presentatori radiofonici. In molti ascoltarono le sue imitazioni esilaranti e di conseguenza gli venne concesso un posto come presentatore.

TIN TAN: DA DOVE DERIVA QUESTO SOPRANNOME?

La sua carriera prese così il volo, visto che in breve tempo entrò nel mondo del cinema divenendo uno degli attori più famosi in Messico. Ha recitato assieme ai sue due fratelli Manuel “El Loco” Valdés e Ramón Valdés, ed inoltre detiene il curioso record dell’attore che ha baciato il più alto numero di attrici in carriera, un vanto non da poco. Oltre alla carriera da attore e cantante, German Valdes era anche un grande doppiatore, e in carriera ha dato la voce ad alcuni personaggi della Disney nei film Il libro della giungla, e gli Aristogatti. Morì molto giovane, il 29 giugno del 1973, nella sua Città del Messico, a soli 57 anni, a seguito di un’epatite che si era purtroppo trasformata in tumore. Ultima curiosità sul soprannome: il suo primo nomignolo era Topillo, ma su suggerimento degli amici, visto che quel nome sembrava troppo volgare, divenne Tin Tan, che in Messico è la parola onomatopeica per indicare il rumore delle campane.



