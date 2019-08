“Tina Cipollari a Ibiza? Le balene vanno nei mari del nord”/ “Stacci e non tornare”

Tina Cipollari si gode le ultime settimane di vacanza in attesa di tornare a Uomini e Donne come opinionista per commentare i nuovi tronisti e le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over. Tina, infatti, dopo aver trascorso gran parte dell’estate tra Firenze e il mare italiano, è partita per Ibiza dove trascorrerà il Ferragosto. “Aeroporto di Ibiza”, scrive Tina su Instagram condividendo una foto scattata in aeroporto. Sotto la foto, oltre ai commenti positivi, non mancano e critiche. “Tu ad Ibiza? Le balene si spiaggiano nei mari del nord”, ha scritto un utente mentre un atro ha aggiunto – “stacci e non tornare più”. E ancora: “si vede che si guadagna bene a Mediaset urlando tutti i giorni”.

TINA CIPOLLARI A IBIZA, GLI HATERS ATTACCANO, MA C’E’ CHI LA DIFENDE

Non solo critiche, però, per Tina Cipollari. La bionda opinionista di Uomini e Donne, infatti, è anche molto amata dal pubblico che la segue da anni e, sotto la foto scattata ad Ibiza, piovono non solo messaggi negativi, ma anche positivi. Sono tanti, infatti, coloro che si sono scagliati contro gli haters della Cipollari, accusandoli di dare un bruttissimo esempio. “Balena saranno le persone che parlano senza azionare il cervello,sai quante persone sono in sovrappeso? quindi hai offeso molte persone”, scrive un utente rispondendo a chi ha dato della “balena” alla Cipollari. “Detto da una donna è ancora più squallido”, replica un altro fan di Tina agli haters. E ancora: “poi ci stupiamo di come crescono e nuove generazioni. Se questo è ‘esempio che si dà…”, aggiunge una signora taggando il profilo che ha criticato la Cipollari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA