Tina Cipollari al Grande Fratello Vip per Patrizia De Blanck?/ “Non ci sarò…”

Tina Cipollari sbarca al Grande Fratello Vip 2020? La bionda opinionista di Uomini e Donne è stata una protagonista indiretta del reality show di Alfonso Signorini per gli attacchi di Patrizia De Blanck. La contessa che, con la Cipollari ha partecipato al reality Il Ristorante, nella casa ha criticato Tina con cui non ci sarebbe molta simpatia. “Meglio che non dico nulla. Secondo voi posso andare lì? Nemmeno per sogno, non ci andrò.Poi con quella str***a che c’è in studio. Con lei ho già fatto un reality e basta così. Inoltre quello non è un programma per me. […] Tina Cipollari? Quella è adatta a vendere le cipolle al mercato”, ha detto la De Blanck. Parole a cui Tina Cipollari non ha alcuna intenzione di rispondere considerando la vicenda ormai chiusa.

TINA CIPOLLARI, NO AL GRANDE FRATELLO VIP E AL CONFRONTO CON PATRIZIA DE BLANCK

Chi pregustava un confronto di fuoco tra Tina Cipollari e Patrizia De Blanck resterà deluso. La bionda opinionista di Uomini e Donne, infatti, pur avendo ricevuto l’invito da Alfonso Signorini, non ha alcuna intenzione di presentarsi nella casa di Cinecittà per affrontare un discorso ormai caduto nel dimenticatoio, almeno da parte di Tina. “Ma no che non ci sarò. Alfonso Signorini è stato molto gentile e mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato“, ha spiegato la Cipollari in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. La contessa, dunque, può tirare un sospiro di sollievo: per lei, infatti, non arriverà la Cipollari.



