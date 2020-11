Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne, come sta?/ In perfetta forma…

L’isolamento di Tina Cipollari continua. La bionda opinionista è assente nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 23 novembre. Maria De Filippi apre la nuova settimana con il collegamento con la Cipollari che appare in perfetta forma da casa sua. Biondissima e con i capelli in perfetto ordine, Tina sta benissimo, ma in attesa di avere il risultato definitivo del tampone dopo essere stata in contatto con una persona positiva al covid, non è presente in studio. Nonostante qualche difficoltà con il collegamento, Tina è comunque presente in trasmissione tornando ad essere il bersaglio dello sfogo di Gemma Galgani dopo la puntata ribadendo di essere continuamente infastidita dai commenti di Tina.

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI

Anche a distanza, gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non mancano mai. Nello sfogo dietro le quinte, la dama di Torino punta il dito contro la Cipollari. “Tina ha detto delle cose serie, gravi e pesanti. Mi fa apparire per quella che non sono. Maurizio è rimasto turbato dalle sue parole. Lei parla sempre della mia età rovinando dei momenti che potrebbero essere belli. Ci arrivasse lei a 70 anni con il mio spirito. E’ brutto togliere le gioie perchè una persona fa tanto per trovarle e lei non ha alcun diritto di calpestarle”, dice Gemma nel suo sfogo contro Tina. In collegamento, la Cipollari replica prontamente: “Non ce l’ho con le 70enni. Io ce l’ho con Gemma solo perchè ha un’età importante e si comporta come una ragazza di vent’anni. Ha degli atteggiamenti discutibili“, afferma Tina. Gemma esorta Tina a non attaccarla e la Cipollari sbotta: “Stai zitta, antipatica”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA