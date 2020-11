TINA CIPOLLARI, LITE A DISTANZA CON GEMMA A UOMINI E DONNE/ “Hai fatto l’amante…”

Lite a distanza tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. “Non t’illudere perché questa serenità durerà poco. Tu hai perso troppo tempo, queste cose avresti dovuto farle ad una certa età. Le vere donne costruiscono le cose importanti della vita dai 20 ai 40 anni. La verità è che hai scelto di fare sempre l’amante ed è per questo che ti ritrovi a 70 anni così”, afferma Tina. “Cosa vuoi dire? Tu non sai niente della mia vita”, replica Gemma. “Qualche settimana fa parlavamo di alcune dichiarazioni che ha rilasciato ai giornali. C’era una tua intervista in cui dicevi di aver avuto tanti amori tra Walter Chiari”, aggiunge Tina. “Tu non sai leggere le interviste. Ho detto che c’è stato un bel rapporto professionale e lo ribadisco”, replica Gemma. “Abbiamo letto un’intervista. Hai parlato di tanti amori, ma non di fidanzamenti”, spiega Gianni. “Ho avuto fidanzati e un marito”, conclude Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e donne. La bionda opinionista, nella puntata in onda oggi, sarà in collegamento da casa sua. La Cipollari, infatti, è in isolamento fiduciario dopo essere stata in contatto con una persona positiva. “Sono stata a contatto con una persona positiva e mi sono sottoposta ad un tampone di cui aspetto a breve una risposta. Non ho tosse, non ho dolori, non sintomi e spero che il tampone, a breve, mi dia una risposta negativa e quindi per rispetto a tutti voi, delle persone che lavorano e per le persone che mi circondano, mi sono autoisolata”, ha detto nella scorsa puntata di Uomini e Donne spiegando il motivo della sua assenza in studio che è stata piacevolmente accolta da Tina Cipollari. Pur non essendo in studio, però, Tina non resterà in silenzio di fronte alle nuove frequentazioni di Gemma Galgani.

Tina Cipollari ancora contro Gemma Galgani nella nuova puntata di Uomini e Donne. Pur non essendo presente in studio, la bionda opinionista commenterà la frequentazione della dama di Torino con Maurizio da cui si mostrerà molto presa. Come sempre, tra Tina e Gemma non mancheranno battute e frecciatine anche se l’assenza della Cipollari in studio renderà più serena Gemma. L’appuntamento che la Galgani si è concessa con il cavaliere Maurizio, tuttavia, darà vita ad una serie di commenti da parte di Tina che, seppur a distanza, criticherà l’atteggiamento della dama storica del trono over nei confronti degli uomini. Anche oggi, dunque, Maria De Filippi chiuderà il collegamento per evitare discussioni durissime tra le due donne?



