Tina Cipollari appello ad Amplifon/ “Regalate apparecchi a Luciano e Giovanni”

Appello di Tina Cipollari ad Amplifon su invito di Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del primo marzo. Prima di mostrare la giornata ideale di Gemma Galgani con un uomo, Maria De Filippi riaccoglie in studio Luciano, il simpatico cavaliere del trono over che ama ballare e che, nelle scorse puntate, era assente per essersi sottoposto ad un’operazione agli occhi. Luciano spiega di dover indossare gli occhiali da sole a causa dell’operazione e che, per qualche puntata, non potrà ballere. Per il cavaliere sarà un sacrificio restare seduto al proprio posto, ma Maria De Filippi gli fa promettere che lo farà.

Ad essere felice del ritorno in studio di Luciano è Giovanna che, nella scorsa puntata, aveva chiesto informazioni non vedendolo in studio. Proprio l’intervento di Giovanni porta Maria De Filippi e Tina Cipollari a fare un appello ad Amplifon.

Tina Cipollari e Maria De Filippi, l’appello per gli apparecchi acustici per Luciano e Giovanna

Luciano, inoltre, annuncia che la settimana prossima ha un appuntamento per un apparecchio acustico. “Costa un sacco di soldi. Giovanna l’ha dovuto rimettere. Adesso è migliorato. Senti meglio?“, chiede la conduttrice a Giovanna che, nelle scorse settimane, aveva avuto dei problemi con l’apparecchio. La conduttrice, così, consapevole del costo degli apparecchi, chiede a Tina di fare un appello per aiutare Luciano e Giovanna.

“Facciamo un appello ad Amplifon. Vi prego di regalare due apparecchi a Giovanna e Luciano“, dice Tina Cipollari strappando gli applausi dello studio. Giovanna e Luciano del trono over riceveranno il loro regalo? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

