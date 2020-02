Tina Cipollari, appello agli ex di Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “devono venire…”

Tina Cipollari dichiara guerra a Gemma Galgani. La bionda opinionista non riesce a trovare un motivo per schierarsi dalla parte della dama di Torino e, nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, di fronte alla decisione di Gemma di chiudere anche la conoscenza con Emanuele, perderà la testa. Gemma, infatti, dichiarerà di non voler continuare a conoscere Emanuele non provando alcun interesse nei suoi confronti. Una motivazione che farà infuriare la Cipollari, convinta che Gemma continui a trovare scuse per chiudere le sue storie pur di non andare avanti e restare in trasmissione. Ad appoggiare Tina saranno anche gli altri presenti in studio che si scaglieranno contro Gemma che, però, si difenderà ammettendo di non credere all’interesse che Emanuele dice di provare per lei avendo avuto storie con donne più giovani. Le parole di Gemma non faranno altro che scatenare Tina Cipollari che farà un appello a tutti gli ex della dama di Torino.

TINA CIPOLLARI, APPELLO AGLI EX DI GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

“Oggi sono in vena di fare delle follie“: Tina Cipollari aprirà così il nuovo appuntamento con il trono over, sicura di scagliarsi presto contro Gemma Galgani. La bionda opinionista, infatti, chiamerà a raccolta tutti gli ex di Gemma. “Questi signori che erano lì sulla carta geografica, dovranno presentarsi qua“, dirà Tina rivolgendo un appello agli ex amori della dama di Torino e parlando con Maria De Filippi. L’intenzione di Tina è chiara: scoprire il vero motivo della fine delle storie precedenti di Gemma Galgani. Gli ex fidanzati della dama di Torino accoglieranno l’appello di Tina? Gemma, da parte sua, accetterà di rivedere e confrontarsi nuovamente con i suoi ex davanti alle telecamere di Uomini e Donne? Lo scopriremo durante le prossime puntate.

