Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, come sta?/ In isolamento a casa: “Tornerò”

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne. L’isolamento della bionda opinionista del dating show di canale 5 non è ancora finito. Dopo essere stata in contatto con una persona positiva, Tina ha scelto di autoisolarsi in attesa del risultato del tampone per la sicurezza di tutte le persone che lavorano a Uomini e Donne. Senza sintomi, in perfetta forma e con la sua solita grinta ed energia, la Cipollari non ha rinunciato alle registrazioni di Uomini e Donne partecipando alla trasmissione collegandosi da casa sua. Pur essendo a distanza, Tina sta animando comunque le puntate che stanno andando in onda e in cui ha ceduto la sua poltrona all’amico Gianni Sperti che aspetta con ansia il suo ritorno. Nel corso della puntata trasmessa ieri, poi, Tina ha annunciato che tornerà presto in studio.

TINA CIPOLLARI PROTAGONISTA ANCHE DA CASA

Tina Cipollari non perde mai la sua grinta e anche a distanza è riuscita a litigare con Gemma Galgani che, dopo Biagio, ha cominciato una frequentazione con Maurizio. Felice dell’assenza in studio della bionda opinionista, Gemma ha ammesso di essere più serena senza la sua “nemica in studio”, ma Tina non ha esitato ad annunciare il suo ritorno in studio. “Ma io torno, mica sto via tutto l’anno, ancora un altro po’ e poi sono di nuovo lì“, ha detto la Cipollari rassicurando tutti i fans che la seguono da anni e deludendo Gemma che sperava di poter stare ancora tranquilla. Tina, dunque, tornerà in studio la prossima settimana? Lo scopriremo presto.



