Tina Cipollari assente a Uomini e Donne/ Fan preoccupati: in studio tutto tace

L’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne continua a far rumore. La bionda opinionista che, da vent’anni, con i suoi commenti, stuzzica i protagonisti del trono classico e del trono over ed è spesso protagonista di infuocate discussioni con Gemma Galgani, da diversi giorni, è assente in puntata. Il ruolo di opinionista, per il momento, è ricoperto solo da Gianni Sperti, ma il popolo del web, abituato a vedere Tina accanto all’ex ballerino, si chiede il motivo per cui Tina non sia presente in puntata. Da Maria De Filippi e Gianni Sperti non arriva alcun indizio. Sia la conduttrice che l’opinionista non hanno spiegato il motivo dell’assenza di Tina che, nel corso della stagione, si era assentata dopo essere stata a contatto con una persona positiva e in seguito ad un’intossicazione.

Tina Cipollari, silenzio sui social

Tina Cipollari assente nello studio di Uomini e Donne e in silenzio sui social. La bionda opinionista non pubblica foto dallo scorso 29 gennaio. I fans sperano di rivederla presto in trasmissione anche se è stata assente anche nell’ultima registrazione della trasmissione. Nel frattempo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Tina ha parlato del rapporto con Maria De Filippi e l’intera redazione di Uomini e Donne. “Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate. Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”, ha detto Tina.

