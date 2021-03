Tina Cipollari assente a Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Ha un’indigestione perchè..”

Gemma Galgani può tirare un sospiro di sollievo per l’assenza di Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Il pubblico deve così rinunciare al solito siparietto tra Tina e Gemma Galgani, protagonista di un confronto con Cataldo, il cavaliere che ha cominciato a conoscere dopo l’addio al poeta Maurizio. La bionda opinionista che, durante la prima parte della stagione aveva partecipato ad alcune puntate collegandosi dalla propria abitazione per aver avuto contatti con una persona positiva, nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, registrata lo scorso 24 febbraio, non è presente in studio. Ad annunciarlo, prima di dare il via alla puntata vera e propria, è Maria De Filippi che chiede a Gianni Sperti di salutare la sua collega svelando poi il motivo dell’assenza di Tina.

TINA CIPOLLARI NON STA BENE

Il pubblico di Uomini e Donne deve rinunciare alla presenza di Tina Cipollari. “Gianni saluta Tina. Oggi non c’è perchè non sta bene. Cos’ha?”, ha detto Maria De Filippi chiedendo a Gianni Sperti il motivo del malessere della bionda opinionista. “Ha un’indigestione perchè mangia troppo. Mangia il suo spuntino e il mio e questo è il risultato”, afferma l’opinionista che poi saluta Tina. Senza la presenza della Cipollari in studio, Gemma arriva senza la sigla, ma sulle note del nuovo gingle. La dama di Torino appare così più tranquilla non dovendosi confrontare con Tina, protagonista, solitamente, del suo sfogo dietro le quinte dopo la puntata.



