TINA CIPOLLARI ASSENTE A UOMINI E DONNE/ “Aspetto la risposta del tampone, sto bene”

Tina Cipollari, in collegamento con Maria De Filippi, spiega il motivo della sua assenza in studio. “Sono stata a contatto con una persona positiva e mi sono sottoposta ad un tampone di cui aspetto a breve una risposta. Non ho tosse, non ho dolori, non sintomi e spero che il tampone, a breve, mi dia una risposta negativa e quindi per rispetto a tutti voi, delle persone che lavorano e per le persone che mi circondano, mi sono autoisolata”, spiega Tina in collegamento da casa sua. “Ma la mummia non è ancora entrata?”, chiede poi la Cipollari che assicura di stare benissimo. “Non ancora. Ora devi vedere quello che è successo la settimana scorsa e il suo confessionale”, risponde Maria De Filippi che, prima di mandare in onda il filmato di Gemma, chiede a Tina di sistemarsi per poter guardare tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TINA CIPOLLARI ASSENTE A UOMINI E DONNE

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne. Nella puntata del programma di Maria De Filippi, in onda oggi 12 novembre e registrata lo scorso 31 ottobre, la bionda opinionista non sarà presente in studio. La Cipollari, infatti, si collegherà da casa sua dove è in isolamento. Una misura precauzionale necessaria perchè, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News che hanno pubblicato le anticipazioni della registrazione in questione, è entrata in contatto con una persona positiva. Pur non potendo essere presente in studio, la Cipollari ha partecipato comunque alla trasmissione non volendo rinunciare a commentare le questioni sentimentali dei protagonisti del parterre over ma anche dei tronisti più giovani. Anche se sarà assente in studio, Tina Cipollari non farà mancare i suoi commenti su Gemma Galgani.

TINA CIPOLLARI, LITE A DISTANZA CON GEMMA GALGANI?

Anche a distanza, Tina Cipollari non esiterà a commentare le questioni sentimentali di Gemma Galgani. La bionda opinionista continua a non tollerare gli atteggiamenti della dama di Torino con cui discute puntualmente. Dopo le liti della scorsa settimane causate dall’amicizia che Tina, ancora oggi, ha con Giorgio Manetti, cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Gemma e Tina litigheranno a distanza o Maria De Filippi riuscirà a mantenere la tranquillità in studio evitando di far parlare Tina che, essendo in collegamento, non potrà intervenire quando vuole? Lo scopriremo tra pochissimo. In ogni caso, anche oggi, le sorprese non mancheranno.



