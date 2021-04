Tina Cipollari assente a Uomini e donne, perchè?/ Maria De Filippi e Gianni Sperti…

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne. La storica opinionista del programma di Maria De Filippi, dopo aver saltato la registrazione del 27 marzo, ha saltato anche quella del 28 di cui la prima parte è stata trasmessa ieri mentre il seguito andrà in onda oggi. Nella puntata di ieri dedicata al trono di Giacmo Czerny, diviso tra Carolina e Martina e a Gemma Galgani, alle prese con un confronto con Riccardo con cui sperava di dare il via ad una conoscenza più approfondita, il pubblico ha notato l’assenza di Tina che non ha così commentato le nuove vicende sentimentali della dama di Torino con cui discute puntualmente. L’assenza della Cipollari ha così spinto i telespettatori a chiedersi il motivo del forfait di Tina.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: il motivo è ignoto

Non si conosce il motivo dell’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Maria De Filippi e Gianni Sperti, nell’aprire la puntata di ieri, non hanno fatto riferimento al forfait della bionda opinionista che, in occasione delle puntate registrate il 27 marzo, si era collegata da casa scherzando anche con la conduttrice. ““Ti hanno messo agli arresti domiciliari?”, aveva chiesto la De Filippi che, ieri, invece, non ha fatto alcun riferimento a Tina e, probabilmente, lo stesso accadrà oggi. In attesa di rivedere Tina in studio, sul web, gli utenti, oltre a chiedersi il motivo dell’assenza, svelando di sentire la sua mancanza in puntata.

Ogni volta che manca Tina prendo consapevolezza sul perché guardo ancora questo programma: per lei. Senza di lei noia pura. Soprattutto ultimamente che con ci Sono personaggi interessanti o quantomeno piacevoli. #UominieDonne — Ale (@alessiettaN) April 7, 2021

