Tina Cipollari assente a Uomini e Donne perchè?/ Maria “Sei agli arresti domiciliari”

Tina Cipollari assente in studio nella nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha aperto l’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5 salutando Tina Cipollari che ha partecipato al programma in collegamento. Non si sa, tuttavia, il motivo dell’assenza in studio della bionda opinionista. “Ti hanno messo agli arresti domiciliari? Cosa hai fatto?“, ha chiesto Maria De Filippi. Tina Cipollari ha risposto annuendo e con un sorriso senza, tuttavia, svelare il motivo che l’ha spinta a non essere presente in studio. Pur essendo in collegamento, la bionda opinionista è stata protagonista della puntata commentando le scelte sentimentali di Gemma Galgani. Tina, in particolare, commenta duramente la scelta della dama di Torino di rivedere Nicola Vivarelli.

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI

Tina Cipollari, dopo aver assistito all’uscita di Gemma con Nicola durante la quale il giovane cavaliere ha ribadito di vedere in lei una semplice amica, commenta duramente l’atteggiamento della dama storica del trono over di Uomini e Donne. “Lei sarebbe andata avanti ed è rimasta male di fronte alla decisione di Nicola di portare avanti solo una conoscenza amichevole”, commenta Tina. Gianni Sperti condivide il pensiero di Tina che conferma di non tollerare più le accuse di Gemma che continuerebbe ad incolparla della fine delle sue frequentazioni. Di fronte all’uscite di Gemma con Riccardo, un altro cavaliere del trono over che le ha detto di non essere interessato ad avere una frequentazione più profonda, Tina

