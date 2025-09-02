Anticipazioni Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Cinzia Paolini: "Sei falsa", Sebastiano Mignosa incastra la dama con retroscena hot

Anticipazioni Uomini e Donne, Sebastiano svela un retroscena su Cinzia: “C’è stata intimità”

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne che si terrà questo pomeriggio, martedì 2 settembre 2025 e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno dei nuovi colpi di scena soprattutto per quanto riguarda il Trono Over dopo che ieri Sebastiano Mignosa ha ‘scoperchiato’ il Vaso di Pandora. Andando con ordine, infatti, il cavalier sul finire della registrazione ha smascherato la dama Cinzia con delle rivelazioni hot sulla loro intimità che la dama non aveva rivelato alla redazione. Venuti fuori questi retroscena Cinzia è finita nel mirino di tutti soprattutto degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di ieri si scopre che dopo un acceso confronto Sebastiano Mignosa ha smascherato Cinzia Paolini rivelando che quest’estate lei ha fatto partire una video chiamata alle 3 di notte. Inizialmente gli ha detto di aver sbagliato numero ma da lì hanno iniziato a sentirsi e ‘hanno dormito insieme e c’è stata intimità’. Il problema, tuttavia, sorge per il fatto che la dama non ha detto nulla alla redazione, ha mentito a tutti negando persino che ci sia stato un bacio tra lei e Sebastiano.



Tina Cipollari attacca Cinzia Paolini a Uomini e Donne: “Sei falsa”: anticipazioni nuove puntate

E non è tutto, dalle anticipazioni Uomini e Donne delle prossime puntate si scopre che Cinzia Paolini è finita nel mirino di tutti, e l’hanno attaccata soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari dicendole che è falsa, perché lei si giustificava dicendo che la redazione non ha chiesto nulla – cosa non vera – e che si è dimenticata di dire questo dettaglio. La più dura nei suoi confronti è stata la storica opinionista che già nella scorsa stagione aveva dimostrato di non provare molta simpatia nei suoi confronti e le due più volte hanno litigato anche violentemente. Tina Cipollari ha attaccato Cinzia Paolini al grido di: “Sei una falsa”, Alla fine la dama ha ballato con Rocco, un cavaliere napoletano con cui sta uscendo, e la puntata si è conclusa.