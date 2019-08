Tina Cipollari attacca Damiano Er Faina?/ “In tv presto un insolito esemplare di…”

Duro attacco di Tina Cipollari a Damiano Coccia, detto “Er Faina”? Il sospetto nasce da una delle ultime Instagram Stories dell’opinionista di Uomini e Donne. «In tv in autunno, ho appena appreso, potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina», ha scritto l’ex moglie di Kikò Nalli. Il tutto completato da un audio particolare, la canzone “Nella vecchia fattoria”, per rendere ancor più ironico il tutto. L’attacco potrebbe essere legato alla partecipazione del “re del web” romano alla prossima edizione di Temptation Island Vip. La sua partecipazione al reality show di Canale 5 ha infatti scatenato le reazioni del pubblico, visto che “Er Faina” nel suo repertorio ha proprio una serie di video in cui attacca contro i partecipanti del programma. E quindi in rete c’è chi lo accusa di incoerenza, mentre altri lo attendono al varco per criticare i comportamenti al reality, che sarebbe un modo per ripagarlo della stessa moneta.

TINA CIPOLLARI ATTACCA DAMIANO ER FAINA SU INSTAGRAM?

Al momento comunque quella su Tina Cipollari è solo un’ipotesi, del resto l’opinionista di Uomini e Donne ci ha abituati a criptiche frecciatine. Damiano “Er Faina” dal canto suo ha risposto con le Instagram Stories a chi lo ha accusato di incoerenza sui social. «Temptation Island l’ho sempre ammirato come programma, semmai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro». Qualcuno invece ha rinfacciato gli insulti che in passato ha rivolto a Barbara d’Urso. «Per quanto riguarda gli haters, ma io potevo capire se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa», ha dichiarato “Er Faina”. Un botta e risposta social che al momento non vede coinvolta Tina Cipollari, anche perché non è ancora chiaro se il suo riferimento alla “faina” fosse rivolto a Damiano Coccia. A pensar male si fa peccato ma…

