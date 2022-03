Tina Cipollari attacca Federica dopo scelta Matteo/ Uomini e Donne: “Sei pesante”

Tina Cipollari attacca Federica Aversano dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Non solo lacrime di gioia ed emozioni nella puntata di Uomini e Donne del 31 marzo dedicata alla scelta di Matteo Ranieri che ha lasciato lo studio con Valeria Cardone. Federica Aversano, la corteggiatrice non scelta, giunta in studio con la convinzione di non essere la scelta, dopo aver ascoltato le parole del tronista, ha tirato fuori il proprio dispiacere e puntando il dito contro lo stesso Matteo reo, secondo il parere di Federica, di averla presa in giro.

“Sono qui da novembre, ti ho dato corda, mi sono fatta trattare male e mi sono fatta rispondere. Ho risposto male anch’io. Io mi sento presa in giro, perché nel momento in cui sei venuto da me potevi fare un’altra scelta”, ha spiegato Federica. “Ancora una volta secondo me tu non hai avuto il coraggio di dire che la scelta l’hai presa prima e l’avevi in testa. Altrimenti non mi avresti visto solo una volta. Sei stato una delusione da quello che ho creduto tu fossi, ci ho pensato tanto. L’ultima che potevi prendere in giro ero proprio io. Non giudico quello che tu fai, ma cosa mi vieni a prendere a fare se poi scegli lei?”, ha aggiunto la conrteggiatrice prima di fare un grosso in bocca al lupo al tronista.

Tina Cipollari perde le staffe con Federica Aversano

Se Gianni Sperti ha compreso la rabbia di Federica Aversano, Tina Cipollari non ha resistito e ha puntato il dito contro la corteggiatrice attaccandola duramente. “Ma che dici dai! Io non sono mai intervenuta in questi mesi, perché spesso esco. Ma credimi che la persona immatura in questo momento sei tu! Non sei la scelta. Meglio se esco Maria, perché altrimenti oggi litigo. Sei proprio ignorante, te lo dico io”, ha sbottato la bionda opinionista.

“Sai che ti dico? Ha fatto bene, perché sei stata sempre un macigno. Bravo Matteo. Sono felice se non sei la scelta. Non mi sei mai piaciuta, pesante come un macigno e oggi l’hai dimostrato. Addio”, ha aggiunto Tina prima di lasciare lo studio.



