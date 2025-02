Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Fai pena, sei penosa”

C’è stata una nuova lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella puntata di oggi. Tutta è nato quando la dama torinese si è accomodata al centro studio per parlare della sua conoscenza con Gian Piero Mazzarella, i due sono usciti a cena ma per Gemma non è scattata la scintilla. Il modo di comportarsi della Galgani, tuttavia, ha fatto perdere la pazienza a Tina Cipollari che è sbottata contro di lei attaccandola duramente.

Scendendo nel dettaglio, infatti, senza mezzi termini Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Fai pena, sei diventata penosa e non farla troppo lunga…lui non ti è mai piaciuto sin dall’inizio, l’hai voluto tenere li e basta.” La dama storica del dating show di Canale5 ha provato a giustificarsi: “Ogni persona che arriva ha un mondo da scoprire poi se dopo esserci uscita in una serata non è scattato nulla è meglio essere sincera.” Ma l’opinionista ha continuato ad attaccarla: “In 24h ore hai cambiato idea?”

Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con Gian Piero Mazzarella, ma lui la spiazza: “Anche a me non è scattata la scintilla”

Al di là della lite con Tina Cipollari che l’ha pesantemente attaccata, Gemma Galgani ha già chiuso la sua conoscenza con Gian Piero perchè non è scattata la scintilla, durante la cena si è trovata bene ma non è non ha sentito quel sentimento in più. Tuttavia anche il cavaliere si è detto dello stesso parere: “Anche con me non è scattata la scintilla” “Bravo! Hai fatto bene, te lo meriti Gemma!” è stata l’immediata reazione di Tina Cipollari. Insomma anche questa volta Gemma non ha incontrato un uomo che le ha fatto battere il cuore e continuerà anche il suo percorso nel Trono Over di Uomini e Donne