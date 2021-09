Tina Cipollari attacca Gemma Galgani/ “Seno rifatto? Resti la vecchia di sempre”

Tina Cipollari Vs Gemma Galgani: ancora scontri a Uomini e Donne

È notizia ormai noto che Gemma Galgani, la nota dama di Uomini e Donne, ha dato il via alla nuova edizione del programma con una grande novità: ha rifatto il seno. La dama lo ha mostrato in studio e in anteprima anche sul settimanale Nuovo, dove la sua acerrima nemica le ha lanciato un duro attacco. Proprio tra le pagine del settimanale che ha mostrato le prime foto del nuovo décolleté, Tina Cipollari ha lanciato il suo nuovo attacco.

“Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante!”, ha dichiarato la bionda opinionista, come svela in esclusiva Riccardo Signoretti. “Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale”, ha quindi tuonato Tina, azzardando anche una previsione: “Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non vuole andare via…

Di certo Gemma Galgani non è disposta ad arrendersi e ha anzi confermato che lascerà Uomini e Donne solo quando avrà trovato l’amore. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la dama ha inoltre rivelato che: “Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via”. Una notizia che sicuramente Tina Cipollari non perderà occasione di commentare; intanto in studio, nel corso delle nuove registrazioni, non sono mancati scontri tra le due.

