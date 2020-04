Tina Cipollari attacca Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “Hai una reputazione pessima”

Pubblicità

Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani. La bionda opinionista, dopo aver assistito al ballo sensuale che Gemma ha improvvisato per conquistare Occhi Blu, il suo misterioso corteggiatore di 38 anni, attacca duramente la dama di Torino. “Sono davvero lusingato che tu stia ballando per me. Spero di poter danzare un giorno insieme”, scrive Occhi Blu. “Lei è un’avventuriera. Occhi Blu non devi impegnarti, a lei basta una sola notte. Hai una reputazione pessima e adesso provoca parlando di una sola notte ad un uomo che neanche conosci hai detto per una sola notte”, sbotta Tina Cipollari. Gemma, però, non cambia idea e replica: “ma che te ne frega”, risponde la dama che è felice di ricevere tante attenzioni dal suo corteggiatore.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI: LITE A UOMINI E DONNE

Cambia il format di Uomini e Donne, ma non il rapporto di Gemma Galgani e Tina Cipollari che continuano a litigare. La bionda opinionista non condivide il modo di fare della dama di Torino e lancia una frecciatina anche ad Occhi Blu che continua a corteggiarla. “Vediamo quando se la ritroverà nuda nel letto se la penserà così“, provoca Tina lanciando una frecciatina ad Occhi Blu. “Ma un po’ di romanticismo?”, chiede la Galgani. “Sappiamo qual è il tuo interesse, ma dai. Ma quale romanticismo”. “Non fare la gelosona”, risponde Occhi Blu. “Io sarei gelosa di Gemma? Occhi Blu è un cesso perchè uno che ti manda il cielo e il prato non può essere altrimenti”, conclude la Cipollari.



