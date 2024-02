Tina Cipollari cerca un fidanzato: “Dev’essere vedovo, benestante e senza figli”/ Appello a Uomini e Donne

Tina Cipollari single e in cerca di un fidanzato

Tina Cipollari è ufficialmente single, ma in cerca di un fidanzato. La bionda opinionista di Uomini e Donne che, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli con cui ha avuto tre figli aveva ritrovato l’amore, è nuovamente una mamma single in cerca d’amore. A confermarlo è stata lei stessa nel corso della puntata di Uomini e Donne del 6 febbraio. Schietta e sincera, Tina non ha nascosto la propria simpatia nei confronti di Orfeo, un cavaliere 70enne del parterre che è uscito con Barbara De Santi e che mostra meno anni rispetto a quelli indicati sulla carta d’identità.

Durante la puntata del dating show di canale 5, Maria De Filippi ha fatto notare ad Aurora Tropea che aveva accusato Cristina di essere uscita con Alessandro Vicinanza solo per soldi, che la Tenuta aveva ballato proprio con Orfeo. Quest’ultimo è così intervenuto spiegando di non essere benestante e di aver lasciato il lavoro dieci anni fa. Di fronte a tali parole, così, con il suo modo di fare simpatico, Tina ha svelato le caratteristiche dell’uomo che sta cercando.

L’appello di Tina Cipollari

“Ero benestante”, dice Orfeo. “Ho sentito bene?”, chiede subito Tina. “Mi metto a lavorare ancora e ti prometto che diventerò come prima”, dice ancora Orfeo che svela di avere tre figli. “Maria, allora, io devo lanciare un appello”, dice poi la bionda opinionista a cui la De Filippi lascia la parola.

“Cerco un uomo benestante, vedovo, che non abbia figli, dai 60 ai 75 anni e non oltre perché a me basta poco per essere felice, Bastano due carte: la carta di credito e la carta d’imbarco”, conclude Tina scatenando le risate dello studio.

