Chi è Tina Cipollari? Scopriamo tutto sulla celebre opinionista di Uomini e Donne: quanti anni ha, vita privata, marito e figli.

Tina Cipollari debutta nel 2001 a Uomini e Donne quando entra in puntata per corteggiare Roberto Maltoni. Il programma di Maria De Filippi diventa un trampolino di lancio per l’opinionista, che in breve tempo si fa riconoscere per il suo carattere scoppiettante e schietto, tanto che la conduttrice decide di invitarla come ospite fissa del dating show.

Oggi, Tina Cipollari è diventata ancor più popolare per le sue infinite liti con Gemma Galgani, sua acerrima nemica con la quale si scontra ogni volta in puntata punzecchiandola sulla vecchiaia e dandole consigli sbagliati sugli uomini. L’opinionista ha anche una vita privata molto ricca, andiamo a conoscerla più nel dettaglio!

Tina Cipollari, la vita privata

Tina Cipollari non ha sempre lavorato in televisione. Prima del debutto era la contabile di una società di costruzioni, ma è stato Uomini e Donne a diventare il punto di svolta sia per la sua carriera che per la sua vita privata. Nel programma di Canale 5 ha infatti conosciuto quello che poi è stato suo marito per circa quindici anni, il parrucchiere Kikò Nalli, nome d’arte di Ilio Cristian Maria Nalli entrato nel dating show come corteggiatore.

Tina, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, ha avuto tre figli con l’hair stylist: Mattias, Francesco e Gianluca, e dopo la separazione consensuale da lui ha deciso di proseguire nella sua vita da single, anche se sulla sua strada è apparso un uomo di nome Vincenzo Ferrara ma con lui la relazione è finita nel 2020. A Uomini e Donne, Tina Cipollari ha svelato di aver conosciuto molto bene i maschi, e di aver imparato tanto dal programma. “Dopo tutti questi anni ho capito che gli uomini sono degli….puntini puntini”, aveva detto la storica opinionista a Verissimo, quando insieme alla sorella raccontò qualche retroscena sulla sua vita fuori dalla tv.