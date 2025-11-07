Tina Cipollari senza filtri in un'intervista a WittyTv in cui parla dei protagonisti di Uomini e Donne non risparmiando nessuno.

Il pubblico di Uomini e Donne non riesce ad immaginare il dating show di canale 5 senza la presenza di Tina Cipollari. Insieme a Gianni Sperti, la bionda opinionista rappresenta un personaggio fondamentale non solo per il successo della trasmissione ma anche per le dinamiche. Con i suoi commenti diretti, Tina che non concede sconti a nessuno, riesce ad animare lo studio anche quando al centro si accomodano personaggi che sono più calmi rispetto ad altri. Tina, così, ha rilasciato una lunga intervista a WittyTv commentando i vari cavalieri e le varie dame dando opinioni su tutti.

Uomini e donne, Sara Gaudenzi è rifatta?/ Spuntano le foto prima dei ritocchini

Dopo aver parlato di Gianni Sperti a cui è legata da una lunga amicizia e di Tinì Cansino di cui ammira la visione positiva della vita, Tina si concentra sui vari protagonisti in cerca d’amore. Tina, così, ricordando i vari personaggi che sono passati nello studio, riconosce in Elio quello più antipatico. “Con lui ho avuto degli scontri veramente pesanti e poi è stato molto offensivo nei miei confronti”, ha detto l’opinionista.

Agnese De Pasquale: è amore con Roberto a Uomini e Donne?/ Volta pagina dopo Federico Mastrostefano

Tina Cipollari e il rapporto con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tina Cipollari, nell’intervista rilasciata a WittyTv, ha parlato anche di Gemma Galgani con cui in passato ha avuto tanti scontri. Nell’ultimo periodo, tra le due le acque si sono calmate ma ad oggi, Tina non nasconde che le lancerebbe un incantesimo per farla rinsavire per aiutarla a cercare una compagnia e non un amore da favola. “Merita una compagnia, di questo possiamo parlare perché una donna che ha raggiunto un’età importante (non stiamo parlando di cinquanta, sessanta, settanta, ma quasi ottanta). Sì, merita compagnia però insomma…”, dice Tina.

Marco Veneselli lascia definitivamente Uomini e Donne?/ Cosa accadrà con Sara Gaudenzi

Infine, sugli attuali protagonisti del trono over, Tina ha spiegato di non fidarsi di Mario Lenti che, finora, è già uscito con diverse dame ma che, a detta di Tina, è poco interessato.