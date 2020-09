Tina Cipollari, clamoroso fuori onda a Uomini e Donne/ “Vi stritolo se…”

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con un fuori onda di Tina Cipollari. Prima di dare ufficialmente il via alla nuova puntata, Tina Cipollari si rivolge al pubblico che, quest’anno, è alle sue spalle, dando un avviso ben preciso a tutti. “Ve lo dico in anteprima. Appena apro bocca dovete applaudire. Guai seri per voi se quando entra la mummia (Gemma Galgani ndr) applaudite. Dovete comportarvi come se non ci fosse nessuno. Non fate le false di m…. Appena apro bocca, dovete alzarvi tutti in piedi. Guai se fate un applauso quando entra la mummia. Adesso io mi ricompongo. Fate finta di niente. Vi stritolo con le mie mani se parlate”, afferma la bionda opinionista che poi si ricompone, ma Maria De Filippi rovina i suoi piani svelando di aver fatto registrare tutto e che manderà in onda anche tale momento.

TINA CIPOLLARI E IL FUORI ONDA A UOMINI E DONNE

Tina Cipollari ha avvisato il pubblico convinta di non essere ancora registrata. Maria De Filippi, per. ha deciso di far registrare tutto. “Tina guarda che questo lo mando in onda”, spiega la conduttrice di Uomini e Donne. “Bugiarda, non è vero. Non ho ancora sentito la sigla”, replica Tina. “Guarda la luce della telecamera, sto registrando“, aggiunge ancora Queen Mary. Tina, però, è convinta di non essere ancora in onda avvisando il pubblico di non applaudire Gemma e di non schierarsi dalla sua parte. La bionda opinionista, dunque, comincia con il botto la nuova settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA