Tina Cipollari, chi è l'ex marito Kiko Nalli e la scomparsa del padre: il racconto a Verissimo

Tina Cipollari ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, le sue parole nel programma di Canale Cinque tra ricordi di famiglia e non solo: “Sognavo di fare la festa dei 100 anni a mio padre, i miei genitori sono andati via longevi e spero anche io di essere come loro. I miei figli sono presi dalla loro età, il padre non è presente come me ma c’è. Una piccola sofferenza l’avranno avuto, qualcosa nei bambini dei genitori separati cambia, non è difficile trovare situazioni così, su 20 bambini in classe di mio figlio 15 hanno genitori separati” le parole di Tina Cipollari nel programma di Canale Cinque.

“Io se loro escono sono in ansia e non dormo mai, è l’età in cui escono e non dormo mai, sono in apprensione ed è più forte di me, devo controllarli ogni mezz’ora. Chiamo e mando un messaggio, se non mi rispondono e vedo solo una spunta in chat mi mette ansia la cosa. Questa cosa con il passare degli anni è peggiorata” ha raccontato la celebre protagonista del dating show di Maria De Filippi Uomini e donne.

Tina Cipollari, chi è l’ex marito Kiko Nalli

La storia d’amore poi finita tra Tina Cipollari e Kiko Nalli, ex concorrente del Grande Fratello, con il quale ha messo al mondo tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco. Una separazione tra i due esplosa dopo che la Cipollari si è resa conto di non riuscire a superare certi difetti: “Semplicemente nel corso della nostra storia sono emersi dei suoi difetti di cui prima non mi ero accorta e che non ero più disposta a sopportare“ le parole della Cipollari.

Tornando a parlare del padre, la Cipollari ha raccontato: “Mio padre è morto a 97 anni e se c’è una cosa di cui vado fiera è di averlo accudito fino all’ultimo. Mi manca molto ma l’ho salutato senza avere rimorsi: non è bello vantarsi, ma penso di essere stata una buona figlia“.