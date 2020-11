Tina Cipollari: “Con Vincenzo Ferrara è finita”/ “Sono tornata felicemente single…”

Storia d’amore al capolinea per Tina Cipollari. La bionda opinionista di Uomini e Donne che, da circa tre anni, faceva coppia fissa con il ristoratore Vincenzo Ferrara, è tornata ad essere felicemente single. Ad annunciarlo, con un post su Instagram, è stata la stessa Tina che ha deciso di condividere una notizia riguardate la propria vita privata per evitare inutili gossip. “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”, ha scritto su Instagram la bionda opinionista. Sempre molto riservata e protettiva della propria vita sentimentale soprattutto per proteggere i tre figli nati dal matrimonio, finito, con Kikò Nalli, Tina ha scelto di chiarire il proprio stato aentimentale.

TINA CIPOLLARI SINGLE: “NON ACCOSTATEMI PIU’ AD UN AMORE FINITO DA TEMPO”

Mamma single, Tina Cipollari chiede di un essere più accostata ad un amore, quello con Vincenzo, che è finito da diverso tempo. “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, scrive ancora la bionda opinionista che, al momento, si dedica esclusivamente alla famiglia e al suo lavoro. Un messaggio forte e chiaro quello della Cipollari che non ha alcuna intenzione di essere la protagonista del gossip. Felice e serena, Tina ha deciso di parlare direttamente di ciò che sta accadendo nella sua vita chiedendo di essere rispettata come mamma e donna.





