Tina Cipollari contro Barbara d’Urso?/ “GF 16? Non lo guardo” e su Pomeriggio 5…

Tina Cipollari torna ad alimentare il gossip. Non è passato inosservato quando detto dall’opinionista nel corso della diretta di Uomini e Donne di oggi in merito al Grande Fratello. Così come ieri, infatti, Maria De Filippi, a fine puntata, ha chiesto alla Cipollari di salutare il pubblico svelando gli appuntamenti successivi al suo talk show. Ancora una volta, Tina evita di citare il Grande Fratello e ricorda l’appuntamento con Il Segreto. Maria De Filippi corregge allora la sua opinionista, ricordandole della fascia pomeridiana dedicata al GF, lei però fa finta di nulla e procede nell’elenco dei programmi. “Dopo di noi c’è Il Segreto, poi Gerry Scotti ed infine Ciao Darwin”, dichiara Tina Cipollari. Ma cosa manca a questo elenco? Proprio Pomeriggio 5, show che oggi giorno conduce Barbara d’Urso.

TINA CIPOLLARI CONTRO BARBARA D’URSO? FRECCIATINE A UOMINI E DONNE

Potrebbe trattarsi di un’altra dimenticanza di Tina Cipollari che, per coincidenza, riguarda ancora uno show di Barbara d’Urso. Eppure, le possibilità calano quando dall’opinionista di Uomini e Donne arriva l’ennesima frecciatina. Quando infatti Maria De Filippi in modo provocatorio le chiede cosa ci sia in onda il lunedì sera, Tina Cipollari risponde: “Non lo so, vado in palestra il lunedì sera”, omettendo così l’appuntamento serale con il reality dove è in gara anche il suo ex marito Kikò Nalli. Di fronte all’omissione di Pomeriggio 5 e Grande Fratello e all’ammissione di non seguire il reality (cosa però non del tutto veritiera se ricordiamo i suoi interventi durante la diretta su Kikò e Ambra Lombardo), è inevitabile pensare che la Cipollari abbia un problema con la d’Urso che, invece, ha sempre avuto bellissime parole per lei. Sarà vero? E perché?





