Tina Cipollari contro Davide Donadei e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Maria sbotta

Tina contro Roberta Di Padua: Maria De Filippi difende la dama

Tina Cipollari si scaglia contro Davide Donadei e Roberta Di Padua. Il racconto della cena tra l’ex tronista e l’ex dama del trono over scatena la reazione della bionda opinionista. “Loro si sono sempre piaciuti. In due anni ha mantenuto un rapporto con lui e gli ha scritto pur sapendo che era fidanzato” – dice Tina. “Guarda caso, loro due si lasciano e si vedono casualmente a Napoli e cenano insieme? Ma chi ci crede”, aggiunge Tina. “Sapendo che i miei messaggi possono essere motivo di litigio, evito di inviargli messaggi”, dice ancora Tina.

Tina Cipollari, lite con Federica Aversano a Uomini e Donne/ Poi frecciatina a Sperti

“Quindi le puntiamo una pistola alla testa perchè ha baciato Davide? La colpa è sua o di Davide che pur essendo impegnato le risponde?”, sbotta Maria De Filippi. “Sette messaggi in un anno che tu (Tina Cipollari ndr) condanni non rappresentano un corteggiamento“, dice ancora Maria che difende Roberta. “Il motivo per cui difendo Roberta è che è sempre più comodo condannare una donna e non è così. Non la condanno neanche perchè ha baciato Davide e poi sceglie di non continuare”, conclude la De Filippi.

GF Vip, Giovanni Ciacci attacca Tina Cipollari/ "Fa bullismo verso Gemma Galgani"

Tina Cipollari, show a Uomini e donne?

La prima settimana di programmazione di Uomini e Donne ha regalato discussioni di cui, spesso, è stata protagonista Tina Cipollari. La nuova stagione del dating show di canale 5, infatti, si è aperta nel segno della bionda opinionista che non ha risparmiato nessuno. Tina, infatti, ha già discusso due volte con Federica Aversano, la tronista con cui non riesce ad andare d’accordo esattamente come accadeva quando Federica corteggiava Matteo Ranieri.

Nel mirino di Tina, poi, non è finita solo la nuova tronista, ma anche Gemma Galgani con cui le discussioni sono all’ordine del giorno e, soprattutto, la signora Pinuccia. Con quest’ultima, le discussioni raggiungono sempre toni piuttosto accesi.

Federica Aversano e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne/ "Vuoi un pupazzetto che…"

Tina Cipollari e il commento sul nuovo look di Armando Incarnato

La puntata di Uomini e Donne del 28 settembre si apre, tuttavia, con un commento sul nuovo look di Armando Incarnato. Dopo essersi presentato con una vistosa abbronzatura e capelli cortissimi, il cavaliere napoletano è tornato nel parterre con i capelli bianchi spiazzando il pubblico e la stessa Tina. “Ma perchè questo cambiamento?, chiede Tina.

Armando risponde di farlo per se stesso per piacersi di più. Il nuovo look di Incarnato, però, non convince tantissimo Tina che accetta comunque la scelta del cavaliere napoletano che riesce sempre a stupire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA