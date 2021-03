Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Hai usato e deriso Domenico”

Non si placa la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo la pesante discussione avuta nella puntata trasmessa ieri, martedì 30 marzo, Tina e Gemma tornano a scontrarsi nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato al ballo, Gemma decide di chiudere definitivamente con Domenico non avendo interesse a portare avanti la conoscenza. “Ho deciso di non vedere questa sera Domenico“, annuncia la dama di Torino che scatena così la dura reazione di Tina Cipollari. “Domenico non ti è mai piaciuto. L’hai usato per i tuoi scopi e poi l’hai deriso”, sbotta la bionda opinionista che non ha mai creduto nell’interesse di Gemma per Domenico. Luca Cenerelli, a sua volta, afferma di aver notato gli sguardi che Gemma gli riserva. Le parole di Luca non piacciono a Gemma che perde la pazienza.

ARMANDO INCARNATO DIFENDE GEMMA GALGANI

Dopo la rivelazione di Luca Cenerelli, Tina Cipollari chiede di vedere il momento del ballo durante il quale Tina avrebbe rivolto numerosi sguardi a Luca. Maria De Filippi trasmette il filmato e tra la bionda opinionista e la dama di Torino non manca il botta e risposta. A difendere Gemma è Armando Incarnato che si scaglia contro i cavalieri che continuano ad attaccare Gemma. La dama, da parte sua, esorta tutti a non commentare le sue scelte mentre Maria De Filippi la rassicura. Gemma, dunque, chiude definitivamente la conoscenza con Domenico. La dama di Torino troverà nuovi corteggiatori nelle prossime puntate?

