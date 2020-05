Tina Cipollari contro Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “è finita per lei”

Pubblicità

Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani. Nulla di strano, ma nella puntata odierna di Uomini e Donne, la bionda opinionista apparirà molto arrabbiata con la dama. Cosa accadrà, dunque, tra le due donne? Nella puntata in onda ieri, Gemma Galgani ha raccontato a Maria De Filippi di essere spesso frecciatine da parte di Tina che continua a ribadirle che, presto, si ritroverà a piangere per Sirius. Nella puntata odierna, Maria De Filippi chiederà spiegazioni a Tina Cipollari che, tuttavia, negherà d’insultare Gemma e di lanciarle frecciatine senza telecamere. La conduttrice, però, farà fatica a credere alla bionda opinionista che, poi, si lascerà andare ad una serie di commenti di fronte alla nuova esterna di Gemma e Sirius che continueranno a ribadire di volersi conoscere seriamente.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne

Scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Di fronte all’esterna della dama con il 26enne, la bionda opinionista si lascerà andare al seguente commento: “Più che un’esterna sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre…”. Poi, di fronte ad alcune affermazioni della dama di Torino, la Cipollari perderà le staffe e tirerà fuori la propria rabbia nei confronti di Gemma. “Maria, oggi è finita per lei! Falla entrare!”, saranno le due parole di Tina che si scaglierà anche contro Sirius il quale, per difendere la madre, affermerà – “Non toccatemi la madre perché divento una bestia!”. Sarà, dunque, una puntata di fuoco quella odierna per Tina, Gemma e Sirius.



