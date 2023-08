Tina Cipollari contro Manuel Maura a Uomini e Donne?/ Cos’è accaduto nella prima registrazione

Tina Cipollari, scontro con Manuel Maura nella prima registrazione di Uomini e Donne?

Una Tina Cipollari scatenata sin dalla prima puntata di Uomini e Donne. È quanto trapela dalle anticipazioni della registrazione che ha aperto la nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi. Oltre alla presentazione dei tre nuovi tronisti – Cristian, Brando e Manuela -, in studio c’è stato il confronto di alcune ex coppie dell’ultima edizione di Temptation Island. Tra queste anche quella composta da Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

Il loro percorso a Temptation Island si è concluso con una rottura, e ad oggi non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra i due; tanto che Maria De Filippi avrebbe deciso di proporre a Francesca, quando se la sentirà, di essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Se l’accoglienza per la ragazza è dunque stata molto calorosa, non è andata altrettanto bene per il suo ex fidanzato.

Manuel Maura ancora nel mirino delle critiche dopo Temptation Island 2023

Manuel Maura sarebbe anzi finito nel mirino di Tina Cipollari. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni di Uomini e Donne, la bionda opinionista avrebbe attaccato Manuel per il comportamento avuto nei confronti di Francesca. D’altronde il 30enne ha subito molte critiche durante la sua avventura nel reality dell’amore e anche dopo. C’è chi lo ha accusato di essere ingiusto nei confronti di Francesca, e chi addirittura ha parlato di ‘relazione tossica’. Anche Tina Cipollari si sarebbe dunque aggiunta a questa lunga lista, prendendo di mira il ragazzo.

