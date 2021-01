Tina Cipollari contro Maria De Filippi a Uomini e Donne/ “Non parlarmi alle spalle..”

Tina Cipollari contro Maria De Filippi, anche se con ironia. Tutto accade durante la puntata di Uomini e Donne del 14 gennaio. La bionda opinionista si è scontrata con Maurizio Guerci, il cavaliere cinquantenne che sta frequentando Gemma Galgani. Secondo Tina, Maurizio potrebbe avere un’amante al punto da non aver voluto trascorrere il Natale e il Capodanno con Gemma. Le dichiarazioni di Tina provocano la reazione della dama di Torino che trattiene a stento le lacrime. “Tina hai visto cosa hai combinato?”, chiede Maria De Filippi facendo notare alla bionda opinionista lo stato d’animo di Gemma. “Le sto aprendo gli occhi”, puntualizza la Cipollari. Gemma non nasconde i propri dubbi nei confronti di Maurizio al punto da togliere l’esclusiva al cavaliere. “Lui non mi ha mai dato l’esclusiva e la tolgo anch’io”, afferma Gemma.

TINA CIPOLLARI E MARIA DE FILIPPI, FRECCIATINE A UOMINI E DONNE

Secondo Maria De Filippi, l’atteggiamento di Tina Cipollari ha provocato il crollo delle certezze di Gemma Galgani. La bionda opinionista, dopo un duro botta e risposta con Maurizio, lascia lo studio. Senza la presenza di Tina in studio, Maria De Filippi consola Gemma. “Gemma caschi sempre in tutti i suoi tranelli”, sottolinea la conduttrice facendo notare alla Galgani di essere caduta nelle provocazioni di Tina che, dopo aver sentito le parole di Maria, è rientrata in studio per difendersi. “Maria, ma perchè mi parli alle spalle? C’è stato tutto il tempo per dirmi le cose e lo fai appena esco”, dice Tina con il suo atteggiamento ironico. “Ma quale alle spalle? Ho il microfono”, ribatte Maria chiudendo poi la discussione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA