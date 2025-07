E' uno dei volti più amati del programma di Maria De Filippi, che sarebbe inimmaginabile senza di lei: tutto quello che si deve sapere su di lei

Tina Cipollari ricopre da anni il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, approdata nel programma prima come corteggiatrice e poi come tronista, nel tempo è diventata una colonna portante del programma che l’ha resa famosa, ma cosa ha studiato il famoso volto Mediaset?

Non tutti sanno cosa facesse la Cipollari prima di arrivare a Uomini e Donne, la sua permanenza nel programma – dove inizialmente era andata per trovare l’amore – è diventata poi una vera e propria occupazione, ma qual è il suo titolo di studio? Cosa faceva prima di diventare famosa?

Cosa ha studiato Tina Cipollari, il titolo preciso del volto di Uomini e Donne

Era il 2001 quando Tina Cipollari è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice e poi come tronista, probabilmente non sapeva che da quel momento la sua vita – anche professionale – sarebbe cambiata. Del resto è nel daiting show di Maria De Filippi che ha trovato più di una volta l’amore, soprattutto ha conosciuto suo marito – oggi ex – dal quale ha avuto ben tre figli. E, come se non bastasse, è in questo programma che “ha trovato lavoro”.

In realtà la Cipollari, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Verissimo, non avrebbe dovuto partecipare al programma, era stata la sorella Annarita a fare domanda, ma poi ha deciso di non andare e così ha partecipato lei, per corteggiare Roberto, che aveva promesso un anello importante alla donna che sarebbe stata la sua scelta. E così Tina è arrivata a Uomini e Donne e si è fatta subito riconoscere per la sua grande vitalità.

Prima di arrivare a Uomini e Donne Tina Cipollari lavorava come contabile in una società di costruzioni, dopo aver conseguito un diploma da ragioniera, non ha proseguito gli studi e ha iniziato subito a lavorare. Una professione che nessuno avrebbe mai immaginato, considerato il suo carattere esuberante e vivace, in tanti magari avrebbero pensato a un lavoro più estroso.

Da quando è arrivata nel daiting show, come sappiamo, la sua vita è cambiata. Non solo è diventata un personaggio famoso e questo ha fatto sì che diventasse testimonial di diversi prodotti, ma anche condotto alcuni programmi e scritto ben quattro libri. Senza ombra di dubbio la Cipollari è un personaggio molto seguito, ha un grande numero di fan che la sostengono e la supportano.

Non mancano, come spesso capita quando si è un personaggio televisivo, critiche e accuse, c’è chi ritiene sia troppo eccessiva in alcune esternazioni a Uomini e Donne, soprattutto quelle nei confronti di Gemma Galgani, sua “acerrima nemica”. Ma alla vamp importa poco degli attacchi, da quando riveste il ruolo di opinionista potremmo dire che non si è mai “limitata” e ha sempre detto tutto ciò che le passa per la testa, anche venendo ripresa più volte da Maria De Filippi. Del resto il suo personaggio è questo e sarebbe difficile immaginarla in modo diverso.