Tina Cipollari è stata protagonista dell'ultima puntata di Foodish e come giudice ha conquistato tutti con le sue battute pungenti.

Esattamente com’è schietta e diretta quando ricopre il ruolo di opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari lo è stata anche come giudice di Foodish, il programma di Joe Bastianich tornato in onda sul canale 8 con la nuova stagione. Per andare alla ricerca del miglior panino con la porchetta di sempre, Joe Bastianich ha scelto di avere al proprio fianco proprio Tina Cipollari che, da amante del cibo come ha sempre dichiarato anche a Uomini e Donne, ha accolto con gioia l’occasione.

Sin dai primi assaggi, Tina Cipollari non ha risparmiato le sue battute dimostrando di essere anche molto severa nei suoi giudizi. Non sono mancati, tuttavia, i momenti divertenti come quando parla con Vittorio, l’autista di Bastianich. “Lui si vede un po’ un tronista”, dice Bastianich. “L’importante è che sia single. Se è single può partecipare: quindi niente moglie, niente fidanzate, niente amanti, niente storie”, risponde Tina.

Tina Cipollari e i giudizi sul panino con la porchetta

Dopo le prime battute in auto, Tina Cipollari comincia, insieme a Joe Bastianich, la ricerca del miglior panino con la porchetta e quando si ritrova a dover assaggiare un maritozzo con la porchetta, non usa giri di parole nel suo giudizio: “Non mi è piaciuta perché è sciapa manca il pepe, non ha proprio ingredienti con cui solitamente deve essere cotta, secondo me è bollita, non è stata fatta al forno. La cicoria era buona, anche se non c’era l’aglio”.

Assaggiando un altro piatto, poi, ha detto: “Sono proprio delusa, ho mangiato con gusto perché avevo una grande fame, ma ho sentito tutti i sapori tranne quello della porchetta, che deve essere la protagonista. Il limone dentro la porchetta cosa c’entra?”. La presenza di Tina a Foodish ha così scatenato i social.

tina è malvagia hahahaha la voglio a Masterchef #Foodish — cora| in ansia per hazbin hotel S2 (@_TorixSpring_) September 9, 2025

Tina più cattiva di Joe#Foodish — Vincenzo Masciali 🇮🇹 🇵🇸 (@VinMasciali) September 9, 2025