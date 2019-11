Tina Cipollari/ Da Uomini e Donne a Kikò Nalli: solo i figli la fanno sciogliere

TINA CIPOLLARI LA STAR DI “UOMINI E DONNE”

Qualcuno la adora, altri la condannano: Tina Cipollari ha avuto sempre il potere di dividere il pubblico televisivo italiano. Merito della sua militanza a Uomini e Donne, dove svolge il ruolo di opinionista senza freni, spesso al vetriolo, di sicuro contro Gemma Galgani. Finire nel mirino della Cipollari non è mai una buona cosa e bisogna essere pronti a pagare lo scotto. Ne sa qualcosa Armando Incarnato, fra i più contestati della trasmissione e di recente attaccato proprio dall’opinionista. “Rosicone. Quando non arriva dove vuole inizia ad infangare la gente e mettersi in mezzo a cose che non lo riguardano”, ha sentenziato Tina, per via delle continue incursioni del Cavaliere nella love story (a mesi alterni) fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Oggi, mercoledì 13 novembre 2019, Tina Cipollari sarà ospite del Maurizio Costanzo Show. Affronterà anche in questo caso la famigerata bilancia, che Maria De Filippi ha previsto nel suo studio per controllare la perdite di peso della sua guerriera numero uno? Data l’assenza della Galgani possiamo dare per scontata almeno una cosa: non verranno replicati i siparietti fra la matrona viterbese e la Dama di Torino.

TINA CIPOLLARI E LO SCHERZO DE LE IENE

Tina Cipollari non ha mai voluto mettere becco sulla relazione fra l’ex marito Kikò Nalli e Ambra Lombardo, conosciuta sotto il tetto gieffino. Le cose stanno davvero così oppure è tutta finzione, un atteggiamento glaciale da adottare solo di fronte alle telecamere? Secondo Giovanni Ciacci, come ha svelato nel suo Vite da copertina, in realtà la vamp di Uomini e Donne avrebbe messo più volte lo zampino nella love story in corso di Kikò. Voci di corridoio che non sono mai state confermate o smentite e che non appaiono poi così strani se si pensa alla personalità decisa e fumantina dell’opinionista. L’unica cosa in grado di far crollare del tutto Tina sono i tre figli, a cui è legatissima. Ecco perchè lo scherzo de Le Iene, trasmesso lo scorso ottobre, ha messo in luce una Cipollari del tutto diversa, fragile e ben oltre ogni limite. Tanto che, sicura che il figlio Mattias fosse davvero finito nel giro delle corse clandestine, non ha esitato ad andare a denunciarlo di persona. “Ci ho pensato perchè mi esponevo pubblicamente, ma davanti a cose di questo genere non si può rimanere in silenzio. Si mette a rischio la vita di altre persone”, ha detto con il sorriso, ma solo dopo aver scoperto che si trattava di una burla. Clicca qui per rivedere il video di Tina Cipollari a Le Iene.

