Tina Cipollari/ Dieta e viagra a Uomini e Donne: show con Pietro

Tina Cipollari ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne più carica che mai. La bionda opinionista, nella puntata odierna del trono over, dà il meglio di sè prima conb la prova bilancia e poi con il siparietto che coinvolge anche un nuovo cavaliere, Pietro. durante la prima puntata della nuova stagione del trono over, Tina ha dichiarato di voler seguire una dieta per arrivare in perfetta forma a Natale. Maria De Filippi ha così accettato di metterle a disposizione una nutrizionista che la aiuterà a perdere i chili in eccesso. Nella puntata odierna, Tina scopre di pesare così 84 chili contro i 75 di Gianni sperti. L’obiettivo di Tina Cipollari, per i prossimi mesi, è riuscire a perdere almeno venti chili. Per riuscirci, ha promesso di seguire una dieta sana ed equilibrata e di pesarsi ogni settimana. Lo show di Tina Cipollari, però, non si ferma alla dieta e alla bilancia.

TINA CIPOLLARI: IL VIAGRA E IL SIPARIETTO CON PIETRO

Nel mirino di Tina Cipollari c’è sempre Gemma Galgani che, anche quest’anno, ha intenzione di fare tutto il possibile per trovare l’amore. Alla sua corte sono già arrivati diversi pretendenti tra i quali spicca Pietro, un nuovo cavaliere che nella puntata odierna del trono over, riceve un dono da parte di Tina Cipollari. La bionda opinionista, infatti, ha consegnato a Pietro una compressa di viagra. “Non ti far vedere da nessuno. Per stasera, ti possono servire“, dice Tina mentre consegna le pillole a Pietro. “Lei è molto esigente, se non ti bastano c’è la scatola di la“, aggiunge ancora la bionda opinionista. “Ma che gli hai dato scusa?” – chiede Gemma che poi si rivolge a Pietro e aggiunge – “non ascoltarla”.

